«Нацимбио» поставит в регионы Российской Федерации 34 млн доз вакцин

Согласно планам Минздрава России, вакцинация от гриппа в 2020 году должна охватить 60% населения

Компания «Нацимбио» Госкорпорации Ростех начала поставки вакцин от гриппа в регионы России в рамках Национального календаря профилактических прививок. В соответствии с заключенными госконтрактами, к началу ежегодной кампании массовой вакцинации от гриппа в начале осени «Нацимбио» передаст в субъекты РФ 34 млн доз российских профилактических препаратов для детей и взрослых.

В этом году для российских пациентов снова будут доступны отечественные препараты, хорошо зарекомендовавшие себя в прошлых эпидемических сезонах. Они содержат актуальные штаммы вирусов гриппа, рекомендованные Всемирной организацией здравоохранения, и созданы на основе антигенов, выделенных из очищенных вирусов гриппа типов А и В. Производство препаратов налажено по полному циклу в России.

«Специалисты дочернего холдинга «Нацимбио» ведут последовательную работу по импортозамещению в фармацевтике. Мы создали производственные мощности, позволяющие закрыть потребности российского рынка в ряде препаратов и вакцин и обеспечить в этой сфере независимость здравоохранения от зарубежных поставщиков. В этом году первые партии в объеме 9,6 млн доз уже отгружены в регионы. Согласно планам Минздрава России, вакцинация от гриппа в 2020 году должна охватить 60% населения, включая 75% людей из групп риска», – сообщил исполнительный директор Ростеха Олег Евтушенко.

«Нацимбио» осуществляет поставки вакцин для массовой иммунизации от гриппа с 2015 года. По данным Роспотребнадзора, расширение вакцинации позволяет значительно снизить заболеваемость гриппом в России, в частности, в 2018 году этот показатель уменьшился более чем на 24% по сравнению с предыдущим годом.

«Отгрузки стартовали 10 августа и осуществляются преимущественно автотранспортом, кроме труднодоступных регионов – туда грузы передаются воздушными судами. Планирование поставок учитывает сезонность, поэтому первые партии были направлены в самые отдаленные и северные субъекты страны», – сообщил генеральный директор «Нацимбио» Андрей Загорский.

gmpnews