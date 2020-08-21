J&J купит разработчика лекарств от редких аутоиммунных заболеваний за $6,5 млрд

Компания Johnson&Johnson 19 августа достигла соглашения с американской биотехнологической Momenta Pharmaceuticals о приобретении всех находящихся в обращении акций по цене $52,5 за штуку. Стоимость сделки таким образом может достигнуть $6,5 млрд. Компания Johnson&Johnson 19 августа достигла соглашения с американской биотехнологической Momenta Pharmaceuticals о приобретении всех находящихся в обращении акций по цене $52,5 за штуку. Стоимость сделки таким образом может достигнуть $6,5 млрд.

Советы директоров компаний одобрили поглощение, сделка должна быть завершена во второй половине 2020 года.

«Я считаю, что J&J – это правильная компания для продвижения нашего портфеля препаратов от аутоиммунных и редких заболеваний. J&J – лидер в области иммунологии, имеет обширные возможности и глобальный охват, а также сходное с нашим видение развития инновационных методов лечения сложных заболеваний», – заявил Крейг Уилер, президент и главный исполнительный директор Momenta.

Momenta Pharmaceuticals специализируется на разработке терапевтических средств на основе ингибитора FcRn, моноклонального антитела против неонатального Fc-рецептора. Разработка ориентирована на лечение аутоиммунных и орфанных заболеваний. Всего в портфеле компании три разработки и еще несколько на стадии доклинических исследований.

Выручка компании за 2019 год составила $23,868 млн, чистый убыток – $290,1 млн.

Johnson&Johnson – американский холдинг, объединяющий более 250 дочерних компаний по всему миру, производящих лекарственные препараты, санитарно-гигиенические товары, медизделия и медицинское оборудование. Выручка компании за 2019 год составила $82,06 млрд, чистая прибыль – $15,12 млн.