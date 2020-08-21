Kyodo News: Takeda продает инвестфонду безрецептурный бизнес в Японии за $2,85 млрд

Японская фармацевтическая компания Takeda вышла на финальную стадию переговоров по продаже своего подразделения безрецептурных препаратов и потребительских товаров для здоровья Takeda Consumer Healthcare американскому инвестиционному фонду Blackstone Group. Ожидается, что сделка будет закрыта до конца августа 2020 года, ее сумма составит $2,85 млрд. Японская фармацевтическая компания Takeda вышла на финальную стадию переговоров по продаже своего подразделения безрецептурных препаратов и потребительских товаров для здоровья Takeda Consumer Healthcare американскому инвестиционному фонду Blackstone Group. Ожидается, что сделка будет закрыта до конца августа 2020 года, ее сумма составит $2,85 млрд.

Об этом сообщило информационное агентство Японии Kyodo News со ссылкой на знакомые с ситуацией источники. Представитель Takeda отказался от комментариев отказался, с представителем Blackstone Group журналистам оперативно связаться не удалось.

Среди претендентов на этот актив СМИ называли Bain Capital, CVC Capital Partners and Taisho Pharmaceutical Holdings.

Takeda сокращает свои безрецептурные активы по всему миру, поскольку ищет пути реструктуризации расходов компании и сокращения долга, возникшего после покупки Shire за $59 млрд (сделка завершена в 2019 году). В июне 2020 года Takeda объявила о продаже безрецептурного бизнеса в Азиатско-Тихоокеанском регионе южнокорейской Celltrion за $278 млн.

В ноябре 2019 года японская компания анонсировала продажу компании Stada прав на 20 препаратов, реализуемых в России, Грузии и ряде стран СНГ.

В конце июля 2020 года стало известно о сокращении в Японии медицинских представителей Takeda Pharmaceutical, занимающихся продвижением лекарств. Компания решила для повышения гибкости сделать акцент на заключении контрактов с торговыми организациями.

Takeda Pharmaceutical – японская фармацевтическая компания, представители которой работают в 80 странах мира. Основная выручка компании зависит от препаратов для лечения онкологических, неврологических, эндокринных и сердечно-сосудистых заболеваний. В 2019 году выручка Takeda Pharmaceutical составила $30,28 млрд, а чистая прибыль – $407 млн.