«Промомед» подал досье на постоянную регистрацию препарата от COVID-19

Российская фармкомпания «Промомед Рус» (владеет саранским «Биохимиком») вторым из отечественных производителей 19 августа 2020 года подала досье на постоянную регистрацию Арепливира (фавипиравир), соответствующая запись появилась в ГРЛС. Временное регудостоверение, действующее до конца 2020 года, препарат получил 23 июня. Российская фармкомпания «Промомед Рус» (владеет саранским «Биохимиком») вторым из отечественных производителей 19 августа 2020 года подала досье на постоянную регистрацию Арепливира (фавипиравир), соответствующая запись появилась в ГРЛС. Временное регудостоверение, действующее до конца 2020 года, препарат получил 23 июня.

Компания «Промомед Рус» в июне зарегистрировала Арепливир по упрощенной схеме до конца года. Третья фаза КИ препарата началась в мае: проводилось открытое рандомизированное многоцентровое сравнительное исследование эффективности и безопасности препарата с участием 210 пациентов, госпитализированных с коронавирусной инфекцией. Теперь III фаза успешно завершена, констатировал гендиректор ГК «Промомед» Андрей Младенцев.

Временная регистрация означает, что препарат может поставляться в больницы и применяться только в стационарах. С регистрацией на постоянной основе препарат сможет применяться амбулаторно. Разрешить ли амбулаторное применение, предстоит решать регулятору, говорит Младенцев: «Но мы рассчитываем на это. Тогда Арепливир смогут использовать и пациенты с легким течением заболевания».

Разрешения на амбулаторное применение пытается добиться другой производитель препарата с фавипиравиром – «ХимРар» с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ). Глава фонда Кирилл Дмитриев в июле обращался за этим в Минздрав.

Еще один зарегистрированный пока по временной схеме препарат с фавипиравиром – Коронавир от «Р-Фарма». Компания завершила III фазу клинических испытаний и 29 июня подала досье на постоянную регистрацию. «Р-Фарм» проводил исследования на пациентах с легким и среднетяжелым течением болезни, тогда как «ХимРар» и «Промомед» – на лицах, госпитализированных с COVID-19.

В начале июня 2020 года Минздрав РФ обновил временные рекомендации по лечению коронавирусной инфекции, опубликовав их седьмую версию. В протоколах лечения остались противомалярийные препараты гидроксихлорохин и хлорохин, а также добавились фавипиравир от COVID-19 от совместного предприятия «ХимРар» и РФПИ и олокизумаб компании «Р-Фарм» от ревматоидного артрита.

В настоящее время Минздрав готовит восьмую версию методических рекомендаций по лечению COVID-19.

Правительство 3 апреля 2020 года утвердило постановление об особых условиях регистрации препаратов для лечения и профилактики заболеваний, представляющих опасность для окружающих, или в условиях ЧС. Допускается подача неполных документов по клиническим исследованиям, но с пострегистрационными КИ, обязательным серийным выборочным контролем качества. Срок регистрации сокращен до 20 рабочих дней.