Еврокомиссия планирует закупить у CureVac 225 млн доз вакцины от COVID-19

Еврокомиссия завершила предварительные переговоры с немецкой компанией CureVac по заключению соглашения на поставку государствам-членам ЕС разрабатываемой CureVac вакцины от коронавирусной инфекции, созданной на основе матричной РНК (мРНК). ЕС закупит 225 млн доз и получит возможность дополнительно закупить еще 180 млн доз. Сумма предполагаемой сделки не раскрывается. Еврокомиссия завершила предварительные переговоры с немецкой компанией CureVac по заключению соглашения на поставку государствам-членам ЕС разрабатываемой CureVac вакцины от коронавирусной инфекции, созданной на основе матричной РНК (мРНК). ЕС закупит 225 млн доз и получит возможность дополнительно закупить еще 180 млн доз. Сумма предполагаемой сделки не раскрывается.

Вакцина-кандидат на основе мРНК от CureVac сейчас находится на I стадии клинических испытаний в исследовательских центрах в Германии и Бельгии, определяется ее оптимальная доза. Компания ожидает получить первые результаты КИ в начале IV квартала 2020 года и после этого начать II-III фазы испытаний.

CureVac сообщила о положительных результатах доклинических испытаний вакцины-кандидата от коронавирусной инфекции в мае 2020 года. Мощность производственного комплекса компании в Тюбингене, по заверениям представителей компании, позволит производить несколько миллионов доз вакцины в год.

Правительство Германии в июне объявило о том, что собирается вложить 300 млн евро в развитие РНК-платформы CureVac, на базе которой разрабатывается вакцина. Инвестиции предоставила государственная банковская группа KfW, которой взамен предложили 23-процентную долю в CureVac. Еще 75 млн евро кредитных средств немецкий разработчик получил от Европейского инвестиционного банка. Позже 10% акций CureVac за $171 млн приобрела британская фармкомпания GlaxoSmithKline и нераскрываемую долю – Инвестиционное управление Катара за $126 млн.

Биотехнологическая компания CureVac специализируется на технологии мРНК. Свои разработки она применяет для создания новых методов лечения рака, редких заболеваний и вакцин. Такую же технологию используют Moderna и BioNtech, разрабатывающая вакцину от COVID-19 совместно с фармацевтической компанией Pfizer.

Еврокомиссия уже согласовала контракт по закупке вакцины для стран ЕС с AstraZeneca: компания поставит 300 млн доз вакцины с возможностью дозакупки еще 100 млн доз. Еще 300 млн доз своей вакцины согласились поставить странам Европы Sanofi и GSK.

Первыми в мире зарегистрировали вакцину от коронавирусной инфекции в НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи. Регистрационное удостоверение российскому НИЦ выдали 11 августа 2020 года. На момент регистрации была завершена II фаза КИ вакцины.