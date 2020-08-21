Philips получила разрешение на ввоз 1,3 тысячи аппаратов ИВЛ

Компания Philips получила временное регудостоверение Росздравнадзора, действующее до 1 января 2021 года, на ввоз и применение в РФ в общей сложности 1,3 тысячи аппаратов искусственной вентиляции легких на базе CPAP. В компании объяснили получение разрешения неопределенностью с дальнейшим сценарием развития эпидемии и готовностью обеспечить поставки в медучреждения в случае наступления ЧС. Компания Philips получила временное регудостоверение Росздравнадзора, действующее до 1 января 2021 года, на ввоз и применение в РФ в общей сложности 1,3 тысячи аппаратов искусственной вентиляции легких на базе CPAP. В компании объяснили получение разрешения неопределенностью с дальнейшим сценарием развития эпидемии и готовностью обеспечить поставки в медучреждения в случае наступления ЧС.

Как следует из документов Росздравнадзора, компания Philips готова ввезти до 1 тысячи аппаратов Respironics E3, разработанных на фоне пандемии на базе CPAP-аппаратов непрерывного положительного давления в дыхательных путях, которые ранее применялись для домашнего лечения пациентов с апноэ сна. Модернизированные аппараты получили функции ИВЛ, они могут использоваться как для инвазивной, так и неинвазивной вентиляции легких.

Помимо этого, мейджор готов поставить 230 аппаратов аппаратов Trilogy Evo, а также 70 приборов Trilogy EV300, предназначенных для любых категорий пациентов весом от 2,5 кг для инвазивной и неинвазивной вентиляции легких с дополнительными функциями мониторинга показателей капнометрии и пульсоксиметрии.

«Борьба с распространением COVID-19 еще не закончена, и надо быть максимально готовыми к возникновению чрезвычайных ситуаций. Со своей стороны мы, как производитель, делаем все возможное, чтобы обеспечить систему здравоохранения современным оборудованием и обеспечить поставки аппаратов ИВЛ в российские клиники независимо от сценария развития эпидемии», – рассказала Vademecum руководитель направления «Решения для респираторной терапии» Philips в России и СНГ Ольга Еремеева.

В августе 2020 года президент Владимир Путин поручил регионам создать резервы коечных мест, медизделий и препаратов на осенне-зимний эпидемиологический период, а Правительству РФ – заложить в бюджет на 2021 и плановый период 2022 и 2023 года «в приоритетном порядке» финансирования на закупку средств индивидуальной защиты, тест-систем, медизделий и лекарственных препаратов.

Ранее Минпромторг РФ начал формировать федеральный резерв медизделий, общий объем закупок в который оценивается в 15 млрд рублей.

По состоянию на 20 августа в России за сутки выявлено 4 785 заболевших COVID-19. Всего с начала пандемии SARS-CoV-2 было инфицировано 942 106 человек, 755 513 из них выздоровели, еще 16 099 – скончались.

Фото: youtube.com

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