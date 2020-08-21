COVID-19 поставил на паузу выплату субсидий в рамках программы «Фарма-2020»

Исполнение расходов по госпрограмме «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности» в первом полугодии составило всего 6,6% от плана. В прошлом году за аналогичный период уровень освоения бюджетных средств был почти вдвое больше – 13,5%. Отставание во многом объясняется срывом поставок, который вызван эпидемией нового коронавируса и закрытием границ.

Правила предоставления субсидий в рамках госпрограммы «Фарма 2020» нуждаются в доработке. Соответствующие предложения Минпромторг направил в правительство в марте и апреле этого года, однако до настоящего времени они не утверждены. Из-за этого предоставление субсидий по сути оказалось заморожено. Об этом говорится в докладе Счетной палаты об исполнении федерального бюджета за январь–июнь 2020 года, который опубликован на сайте ведомства.

Согласно установленным правилам, перечисление средств на реализацию проектов по разработке современных технологий, организации производства и реализации на их основе конкурентоспособных медицинских изделий и лекарственных препаратов осуществляется Федеральным казначейством уже после того, как товары были поставлены, а услуги оказаны. В связи с новой коронавирусной инфекцией сроки поставки оборудования и выполнения строительно-монтажных работ увеличились, поэтому и завершение проектов затянулось. Раз нет отчетов о фактических тратах – нет субсидий по их возмещению, это и стало причиной низкого уровня освоения денег по госпрограмме.

В отчете также отмечается, что в рамках подпрограммы «Комплексное развитие фармацевтической и медицинской промышленности» не осуществлен взнос в уставный капитал АО «РВК» в сумме 1,5 млрд руб. в связи с необходимостью корректировки нормативно-правовой базы.

Екатерина Погонцева

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