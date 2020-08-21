На сайте российской вакцины против COVID-19 появился раздел об аденовирусах человека

Российский фонд прямых инвестиций и ФГБУ «НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи» запустили информационный раздел о платформе аденовирусных вакцин человека на сайте российской зарегистрированной вакцины для профилактики COVID-19 «Спутник V» — sputnikvaccine.com.

Новый раздел включает в себя ссылки на научные публикации об истории вакцин на основе аденовирусов человека и векторов аденовируса человека, их клинических испытаниях, технологической платформе, доказанной безопасности данного подхода, а также применении в борьбе с различными заболеваниями, уточняется в сообщении РФПИ, которое поступило в «ФВ».

«РФПИ и Институт им. Н.Ф. Гамалеи стремятся к максимальной прозрачности относительно деталей разработки вакцины, в связи с чем мы размещаем всю информацию об аденовирусных вакцинах на сайте sputnikvaccine.com. Благодарим всех за проявленный интерес к «Спутник V» как в России, так и за рубежом — сайт о вакцине уже посетили представители более чем 200 стран», — сообщил генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев. Он отметил, что в дальнейшем планируется расширять информационное наполнение сайта новыми подробностями о вакцине.

Ранее заместитель директора Института Гамалеи Денис Логунов сообщил, что пострегистрационные исследования новой вакцины стартуют на следующей неделе. По его словам, в исследовании примут участие порядка 40 тысяч человек. При этом Дмитриев уточнил, что исследование будет соответствовать международным стандартам: рандомизированное двойное слепое с обязательным плацебо-контролем.

Маргарита Грошева

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