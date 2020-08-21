Универсальная российская противогриппозная вакцина может появиться в течение двух лет

Директор Института Гамалеи Александр Гинцбург объявил о планах по созданию универсальной противогриппозной вакцины. Об этом академик сообщил в ходе пресс-брифинга 20 августа.

Для создания новых противогриппозных вакцин будет использоваться векторная платформа вакцины против коронавируса, сказал академик Александр Гинцбург. «В ближайшие 2—3 года с помощью этой технологии удастся получить вакцину против вируса гриппа с очень широкой антигенной специфичностью», — отметил он.

Подобная технология позволяет получать иммунный ответ к универсальным антигенам вируса гриппа. Это может решить проблему ежегодного изменения антигенного состава противогриппозных вакцин.

Говоря о дальнейших разработках, заместитель директора Института Гамалеи Денис Логунов добавил, что еще несколько вакцин находятся на стадии доклинических испытаний. Среди них вакцина против вируса Марбург и вируса бешенства.

Векторная технология позволяет расширить список возбудителей, против которых можно создать вакцинные препараты, отметил академик Гинцбург. Технология, отработанная в вакцине против нового коронавируса, MERS и Эбола, поможет сократить сроки создания новых иммунобиологических препаратов, добавил он.

Елена Воронина

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