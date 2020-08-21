Глава АРФП ответил на предостережение ФАС открытым письмом

Глава АРФП Виктор Дмитриев ответил на предостережение ФАС за комментарий о возможном росте цен на лекарства. Он выступил против позиции ведомства о том, что представители ассоциаций, в которые входят участники рынка, не должны давать ценовые прогнозы.

Глава АРФП Виктор Дмитриев не согласен с реакцией ФАС на его комментарий о росте цен на анальгин. По его словам, ценовой прогноз основывался на мнении аналитиков и участников рынка и является объективным. Об этом Дмитриев рассказал в открытом письме к ФАС, опубликованном на сайте Ассоциации российских фармацевтических производителей (АРФП).

13 июля на портале iz.ru была опубликована статья о росте цен на анальгин. В своем комментарии Дмитриев подтвердил, что препарат действительно подорожал из-за ослабления рубля и роста цен на сырье. При этом глава АРФП подчеркнул, что в «абсолютных величинах» в большинстве случаев речь идет о подорожании не больше чем на несколько рублей.

«Поскольку российские препараты примерно на 90% состоят из импортных субстанций, в ближайшее время можно ожидать роста цен на большинство лекарств», – предупредил он.

В ФАС посчитали, что такие высказывания нарушают закон «О защите конкуренции». В ведомстве отметили недопустимость ценовых прогнозов со стороны ассоциаций, в которые входят участники рынка. «Подобные заявления представителя АРФП могут быть восприняты участниками рынка как ориентир ценовой политики, что, как следствие, может привести к установлению и поддержанию ими цен на лекарственные препараты», — заявили в ФАС России.

Как пояснил Дмитриев в послании ведомству, его комментарий о росте цен на лекарства основывался на мнении аналитиков и участников рынка. К примеру, по данным компании DSM Group за год, средневзвешенная стоимость упаковки лекарств в РФ поднялась на 23,8%, отметил он.

По его словам, ему непонятна реакция ведомства на комментарий, предоставленный им газете «Известия», «Странно, что объективный и компетентный комментарий, базирующийся на многолетнем опыте работы в отрасли, мнении исследовательских и маркетинговых компаний, да и просто элементарном знании законов экономики, вызвал такую реакцию у антимонопольного ведомства», — заявил Дмитриев.

Руслан Мавлиханов

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