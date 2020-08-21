Sinopharm назвала цену на вакцину против COVID-19

Китайская компания Sinopharm установила цену на свою экспериментальную вакцину против COVID-19 в размере 144,27 долл. за двукратное введение. Компания приступила к III стадии клинических исследований вакцины с целью получения окончательных данных о ее эффективности. Sinopharm рассчитывает вывести вакцину на рынок в конце текущего года.

Китайская компания Sinopharm озвучила цену на свою потенциальную вакцину против коронавирусной инфекции. По словам руководства компании, цена за двукратное вакцинирование составит не более 1 тыс. юаней (144,27 долл.), сообщает South China Morning Post со ссылкой на исполнительного директора компании Лю Цзиньчжэня.

Как отметили в компании, вакцина будет готова для широкого применения уже в конце 2020 года. Компания приступила к завершающей фазе клинических исследований в Объединенных Арабских Эмиратах, чтобы получить данные об эффективности вакцины, необходимые для дальнейшего одобрения регуляторных органов.

Лю Цзиньчжэнь не уточнил, будет ли стоимость вакцины покрываться Национальной программой медицинского страхования КНР и будет ли она включена в схему бесплатной вакцинации страны.

Sinopharm готова ежегодно производить более 200 млн доз вакцины на своих предприятиях в Ухане и Пекине.

Ранее американская Moderna заявила, что цена на ее кандидатную вакцину при некрупных заказах составит 32—37 долл. за дозу. В июле правительство США подписало соглашение о поставках вакцины от Pfizer/BioNTech для вакцинации 50 млн американцев по цене около 40 долл. за дозу.

Илья Дугин

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