В США обвинили Teva и Allergan в страховом мошенничестве с опиоидными препаратами

Управление финансовых услуг штата Нью-Йорк направило гражданские иски в суд против компаний Teva Pharmaceutical Industries и Allergan, в которых обвинило их в занижении рисков опиоидных препаратов для пациентов и врачей с целью увеличения продаж и страховых выплат. Компаниям грозит штраф до 5 тыс. долл. за каждое нарушение страхового законодательства. Рассмотрение дела запланировано на 26 октября.

Власти штата Нью-Йорк обвиняют компании Teva и Allergan в ненадлежащем маркетинге опиоидных анальгетиков, пишет Reuters.

По словам губернатора штата Эндрю Куомо, Teva производит 20% опиоидных препаратов, которые распространялись на территории штата в 2006–2014 годах. В иске утверждается, что компания преднамеренно продвигала свои опиоиды, в частности препарат Actiq для неодобренных показаний, а также заполняла форму о медицинской необходимости применения препарата для врачей в целях увеличения объема продаж и выплат от компаний медицинского страхования.

В свою очередь, Allergan дезинформировала врачей и пациентов в отношении безопасности опиоидного препарата Kadian в своих маркетинговых материалах, утверждается в исках. Истец ссылается на предупредительное письмо от FDA по поводу препарата.

Помимо этого, штат обвиняет Teva и Allergan в использовании лидеров общественного мнения для дезинформации пациентов о безопасности и эффективности опиоидных препаратов. При этом истец ссылается на ежегодную конференцию Нью-Йоркского общества по изучению боли, в которой принимала участие Allergan. В иске говорится, что в ходе конференции влиятельные специалисты намеренно занижали опасность развития зависимости от препарата.

Штат обвиняет компании в нарушении двух законов о страховании и требует оштрафовать их на сумму до 5 тыс. долл. за каждое нарушение. Рассмотрение дела запланировано на 26 октября.

Илья Дугин

pharmvestnik