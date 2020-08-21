Петербургская ОСТ банкротит разработчика «сухой крови» за неоплату клинических испытаний

Калужский арбитраж рассмотрит иск OCT Рус. к обнинской компании «Медбиофарм», задолжавшей 14,7 млн руб. за проведение исследований кровезаменителя ПАМ-3. Препарат имел все шансы войти в реестр гособоронзаказа, но его разработку остановили из-за нехватки средств.

Арбитражный суд Калужской области в сентябре 2020 года начнет рассмотрение иска петербургского ООО «ОСТ Рус» о банкротстве обнинского производителя пищевых добавок ООО «НПК «Медбиофарм», следует из материалов в картотеке «Электронное правосудие». Как сообщила «Фармвестнику» представитель ОСТ, компания требует 14,7 млн руб. за клинические исследования препарата ПАМ-3.

Первые иски к резиденту калужского кластера ОСТ подавала еще в мае 2019 года, однако разбирательства каждый раз заканчивались мировыми соглашениями. Как рассказали в ОСТ, долг так и не был погашен.

ПАМ-3 – полигемоглобин, который может выступать заменителем донорских эритроцитов в чрезвычайных ситуациях. В 2016 году он успешно прошел первую фазу клинических испытаний на человеке. Согласно информации инвестпортала Калужской области, тогда же было заключено соглашение о сотрудничестве с Главным управлением научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий (ГУНИД) Министерства обороны РФ. «Учитывая высокую актуальность темы поиска современных кровезаменителей, стоит вопрос о включении этих исследований в план научных работ по линии гособоронзаказа», – говорится на сайте военного ведомства.

«Вторая фаза исследований по ПАМ-3 стартовала 3 мая 2018 года. В настоящий момент исследования не завершены», – рассказали в ОСТ. Руководитель и владелец ООО «НПК «Медбиофарм» Светлана Дмитриева сообщила «Фармвестнику», что препарат успешно прошел половину испытаний второй фазы.

«Тяжбы не будет, имеющиеся проблемы стороны урегулируют в виде соглашения сторон, основные его параметры согласованы. По ходатайству с обеих сторон отложено заседание суда», – сказала Светлана Дмитриева. Представитель «НПК «Медбиофарм» пояснила, что у компании возникли проблемы с привлечением инвестиций для дальнейших испытаний препарата, но этот вопрос решится в ближайшее время. «Затраты на проект осуществляются с 2007 года. В настоящее время подписаны соответствующие соглашения с потенциальным инвестором, и работы будут продолжены», – заверила она.

«Научно-производственная компания «Медбиофарм» производит функциональные добавки, в числе которых «Йодказеин» (соединение йода) и «Флавоцен» (экстракт сибирской лиственницы). Компания входит в некоммерческое партнерство «Альянс компетенций «Парк активных молекул», созданное для помощи ученым-новаторам, а также в ассоциацию «Калужский фармацевтический кластер». Согласно СПАРК, оборот «НПК «Медбиофарм» в 2019 году составил 24 млн руб., компания закончила год с убытком в 10 тыс. руб.

«НПК «Медбиофарм» – не единственная компания, к которой есть претензии у ОСТ. Как отметила представитель исследовательской компании, около 38 млн руб. им должна «сестра» «Медбиофарма» по альянсу компетенций – ООО «НИК «Медбиофарм» – за испытания препарата от бесплодия ПАМ-8. Разработчик анонсировал выход лекарства на рынок в 2021 году. Руководитель ООО «НИК «Медбиофарм» Розиев Рахимджан был недоступен для звонка «Фармвестника».

У «НИК» Медбиофарм» дела идут лучше, чем у коллег из НПК. В 2019 году чистая прибыль компании составила 66 млн руб. Владельцы компании – предприниматели Рахимджан Розиев, Владимир Боград, Юлия Дормидонтова, Владимир Тюренков, Валерий Скворцов и Михаил Савоськин.

По данным СПАРК, с момента создания в 2011 году 23% компании принадлежали руководителю обнинского Медицинского радиологического научного центра им. А.Ф. Цыба Анатолию Цыбу, а после его смерти доля перешла его супруге Тамаре Цыб. В 2018 году владельцем этой части компании стал Владимир Боград.

Юлия Куликова

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