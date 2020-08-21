Аптеки могут полностью лишиться бонусов от поставщиков

Минздрав разработал поправки, которыми предполагается изменить пункт 42 Правил надлежащей аптечной практики. И исключить лекарственные средства из товаров аптечного ассортимента, по которым аптекам разрешено оказывать поставщикам услуги по продвижению на возмездной основе. СРО «Ассоциация независимых аптек» направила письмо в Минпромторг с просьбой обратить внимание на инициативу Минздрава и не лишать аптеки инструмента повышения доходности. Копия письма имеется в распоряжении «ФВ».

Чего хочет Минздрав

Текущая версия проекта приказа Минздрава размещена на портале правовой информации regulation.gov.ru. Она называется « О внесении изменений в Правила надлежащей практики хранения и перевозки лекарственных препаратов для медицинского применения, утвержденные приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 31 августа 2016 г. № 646н, и Правила надлежащей аптечной практики лекарственных препаратов для медицинского применения, утвержденные приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 31 августа 2016 г. № 647н».

СРО «Ассоциация независимых аптек» обратила внимание на пункт 2 «с» этого документа. Он предлагает редакцию п. 42 Правил надлежащей аптечной практики. А именно: заменить слова «за исключением медицинских изделий» на «за исключением лекарственных препаратов и медицинских изделий».

Если документ будет принят в этой редакции, это означает исключение лекарств из товаров аптечного ассортимента, который аптеки могут рекламировать и продвигать на возмездной основе.

Поправки рассматриваются уже на протяжении трех лет, и на regulation.gov.ru можно ознакомиться и с предыдущими версиями. Так, среди опубликованных на портале документов есть версии поправок 2018 и 2019 годов. В них также фигурирует пункт, которым предлагается запретить аптекам получать бонусы от поставщиков.

С июля 2020 года началось очередное публичное обсуждение проекта. В этот же момент на regulation.gov.ru появилась и новая пояснительная записка к обсуждаемому приказу.

Стоит отметить, что поправки в Правила надлежащей аптечной практики обсуждались экспертами и бизнесом весьма активно. Ими уточняется понятие «фармацевтическое консультирование», чего так долго ждет рынок. Ими же снимается требование об обязательном размещении оборудования на расстоянии не менее 50 сантиметров от стены.

Кроме того, поправки затрагивают деятельность аптек по реализации лекарственных препаратов дистанционным способом, содержат требования к фармацевтическому работнику об информировании покупателя о диапазоне стоимости имеющихся в наличии в аптечной организации взаимозаменяемых лекарственных препаратов в рамках одного МНН.

О чем говорит поправка

Правила надлежащей аптечной практики утверждены Приказом Минздрава РФ № 674н от 31.08.2016.

Пункт 42 Правил содержит следующее положение: «В отношении товаров аптечного ассортимента (за исключением медицинских изделий) субъектом розничной торговли допускается оказание поставщику на возмездной основе услуг, предметом которых является выполнение действий, экономически выгодных поставщику и способствующих увеличению продаж товаров аптечного ассортимента (за исключением медицинских изделий) и лояльности покупателей. Поставщик самостоятельно решает вопрос о необходимости приобретения им таких услуг, и навязывание поставщику такого рода услуг субъектом розничной торговли не допускается».

То есть сегодня правила разрешают взаимодействие аптек и поставщиков в рамках услуг по продвижению лекарственных препаратов, чем и занимаются все участники товаропроводящей цепочки.

Что ассоциация просит у Минпромторга

В своем письме первому заместителю министра промышленности и торговли Сергею Цыбу СРО «Ассоциация независимых аптек» указывает, что разработанный Минздравом приказ регулирует не только сферу деятельности, отнесенную к его полномочиям, но и экономическую сторону деятельности субъектов малого и среднего аптечного бизнеса.

Авторы письма обращают внимание, что право на заключение договоров возмездного оказания услуг между юридическими лицами регламентировано нормами Гражданского кодекса РФ. И регулирование сферы внутренней торговли входит в компетенцию Минпромторга.

Кроме того, эксперты указывают, что на данный момент аптечные организации отнесены к предприятиям розничной торговли лекарственными средствами в специализированных магазинах (аптеках), а не к деятельности в сфере здравоохранения. И считают, что нарушение разграничения полномочий ведомств приведет к дестабилизации рынков товаров и услуг.

«Запрет на осуществление услуг по продвижению лекарственных средств и медицинских изделий аптечными организациями отрицательно скажется в первую очередь на отечественных фармпроизводителях, поскольку у аптеки не будет стимула закупки и активной реализации еще не известного потребителю товара», — сказано в письме.

Ассоциация считает, что при таком подходе локальный производитель теряет конкурентные преимущества в продвижении по сравнению с иностранными коллегами. Кроме того, предостерегает, что малый аптечный бизнес работает исходя из потребностей своих покупателей. Отмена ЕНВД и запрет на заключение с поставщиками договоров по продвижению товара не даст возможность аптекам закупать то, что не гарантирует быстрой реализации, указано в письме.

«Все эти нюансы в значительной степени затормозят выход на рынок новых отечественных препаратов и медизделий и, как следствие, могут привести к повышению цены на лекарственные препараты», — делают вывод эксперты.

Ассоциация просит Минпромторг встать на сторону аптек и внимательно изучить предлагаемые Минздравом изменения.

Оксана Баранова

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