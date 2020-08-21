Сбербанк застрахует расходы граждан на лекарства

Сбербанк до конца сентября планирует запустить новый продукт – фармстрахование, которое будет компенсировать клиентам до 90% стоимости лекарств.

Сбербанк до конца сентября планирует запустить новый продукт – фармстрахование. Такой вид страхования предусматривает денежную компенсацию в размере от 15% до 90% стоимости препарата. Об этом в ходе онлайн-конференции сообщила директор дивизиона «Защитные страховые продукты и сервисы» Сбербанка Катрин Соомре, пишет ТАСС.

«Мы видим, что в среднем наши клиенты тратят [в год] более 5 тыс. рублей на лекарства. Мы понимаем, что многие лекарства дорогие, клиент ищет дешевый аналог основного лекарства, выписанного врачом. Как раз на такую потребность мы запускаем новый продукт, называется «фармстрахование». Он позволит клиентам получать компенсацию стоимости лекарств», – сказала Соомре.

По ее словам, совокупно клиент за год сможет получить до 50 тыс. руб. в виде компенсации стоимости лекарств.

«Этот продукт мы запустим в ближайшее время, до конца сентября», – добавила Соомре.

Согласно данным Сбербанка, каждый пятый россиянин отказывается от покупки лекарства из-за его цены, а каждый третий – приобретает более дешевый аналог лекарства, выписанного врачом.

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