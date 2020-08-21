Количество аптек на российском фармрынке снизилось впервые за последние 5 лет

В 2020 году количество аптек на фармрынке снизилось по сравнению с предыдущим годом. При этом компенсировать отрицательную динамику удалось за счет активного развития отдельных сетей.

2020 год показал снижение количества аптечных точек по сравнению с первым полугодием 2019 года. Об этом эксперт аналитической компании AlphaRM рассказала на конференции «PROекции Будущего», организованной ГК «Бионика» и «ФВ».

Снижение количества точек за последние 5 лет наблюдается впервые, рассказала генеральный директор AlphaRM Анна Ермолаева. Так, показатель снизился с 68 тыс. аптек в стране (конец первого полугодия 2019 года) до 67,9 тыс. (аналогичный период 2020 года).

На первый взгляд снижение показателя незначительно, но здесь необходимо учитывать деятельность сетей, повлиявших на статистику, отметила эксперт. «Необходимо учитывать высокую активность отдельных сетей. К примеру, если от этих 67,9 отнять точки «Магнита», то динамика будет гораздо заметнее», – пояснила Ермолаева.

Падение количества точек аналитики связывают с пандемией, реакция на которую сильно разнится в регионах. «Часть регионов продолжали активную деятельность, но некоторые показали глубокую отрицательную динамику по количеству точек. Так, чуть больше чем за полгода Белгородская область потеряла 127 аптек», – приводит данные она.

В целом, по данным AlphaRM, наибольший прирост точек в 2020 году по сравнению с первым полугодием 2019 года показали Московская область (235), Краснодарский край (193), Ростовская область (163), Самарская область (85), Санкт-Петербург (79).

Больше всего аптечных точек за аналогичный период потеряли Белгородская область (-127), Нижегородская область (-43), Владимирская область (-39), Пермский край (-28), Республика Татарстан (-20).

Руслан Мавлиханов

pharmvestnik