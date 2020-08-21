Американским фармацевтам разрешат проводить вакцинацию детей

Власти США изменили порядок вакцинации детей в период пандемии COVID-19. Проводить процедуру теперь смогут фармацевтические работники.

Министерство здравоохранения и социальных служб США (HHS) вносит поправки в закон о готовности к чрезвычайным ситуациям (PREP Act), которые позволят фармацевтам с государственной лицензией заказывать вакцины, а также вводить их детям от трех до 18 лет. Это указывается в информации на сайте ведомства.

Фармацевту потребуется пройти специальную программу обучения, которая включает практическую технику инъекции, клиническую оценку показаний и противопоказаний к вакцинации, а также распознавание и лечение возможных острых реакций. Вакцинация будет проходить в соответствии с графиками иммунизации.

Разрешение также распространяется на фармацевтов-интернов, которые могут действовать под наблюдением фармацевта, однако также должны пройти соответствующее обучение.

В мае этого года Центры по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) обнаружили тревожное снижение числа плановых вакцинаций американских детей. Это стало следствием того, что семьи следовали рекомендациям не покидать свои дома в условиях пандемии. Согласно позиции HHS, такое снижение вакцинаций представляет угрозу для общественного здоровья.

Анастасия Теслина

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