ЦВ «Протек» принял очередную партию препаратов из-за рубежа с кодом маркировки DataMatrix

Центральный логистический комплекс ЦВ «Протек» – Таможенно-складской терминал «Транссервис» принял очередную партию препаратов компании Gedeon Richter, снабженных кодом маркировки DataMatrix.

Таможенно-складской терминал «Транссервис» (г. Пушкино, Московская обл., 14 км Ярославского шоссе) 13 августа принял очередную партию препаратов компании Gedeon Richter, снабженных кодом маркировки DataMatrix. В нее вошли как препараты из Перечня ЖНВЛП, предназначенные для нужд ЛПУ (терапия неврологических нарушений при сосудистых заболеваниях головного мозга), так и лекарственные средства для коммерческого отпуска – комбинированные оральные контрацептивы и антигипертензивные препараты.

В конце июля груз прибыл на таможенный терминал «Транссервис». После прохождения таможенных процедур и выпуска в гражданское обращение товар поступил на склад.

С начала 2020 года это уже шестая партия маркированного товара, поставляемого компанией Gedeon Richter из Будапешта на российский рынок. В середине июля на склад ЦВ «Протек» поступила партия препаратов для лечения дефицита калия и магния у пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, терапии неврологических нарушений при сосудистых заболеваниях головного мозга и расстройств желудочно-кишечного тракта, а также противовоспалительные средства.

«В зоне ответственности дистрибьютора задачи по приемке маркированного товара выполнены в полном объеме. Стоить отметить, что на палеты и короба с товаром нанесены агрегационные коды SSCC, которые позволяют повысить скорость проведения необходимых операций. В целом уже можно сказать, что процесс приемки маркированного товара налажен, однако еще предстоит большая работа по его оптимизации», – отметил заместитель генерального директора по IT-технологиям ЦВ «Протек» Виктор Горбунов.

Источник: ЦВ «Протек»

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