Аналитики AlphaRM спрогнозировали три сценария для фармацевтического рынка

В 2020 году в аптеках люди могут потратить на 1% больше денег, чем в предыдущем. Такой прогноз аналитики назвали «оптимистичным».

2020 год может показать рост фармацевтического рынка на 1%, гласит оптимистичный прогноз аналитиков. Такое возможно в том случае, если в стране не будет второй волны коронавируса. Об этом эксперт аналитической компании AlphaRM рассказала на конференции «PROекции Будущего», организованной ГК «Бионика» и «ФВ».

В AlphaRM видят три возможных прогноза относительно 2020 года по сравнению с предыдущим: оптимистичный (+1%), реалистичный (0%) и пессимистичный (-1%) варианты. При этом разница между тремя вариантами всего 2%.

«Расхождение между прогнозами незначительное, что в какой-то степени говорит о стабильности ситуации на фармацевтическом рынке», – рассказала «ФВ» генеральный директор AlphaRM Анна Ермолаева.

По словам эксперта, дальнейшее развитие событий зависит в основном от того, будет ли в стране вторая волна коронавируса, а также последующее за ней снижение потребительской способности. Возможное падение рынка на 1% Ермолаева объясняет последствиями возможной второй волны: очередного карантина и сокращения доходов населения (премий, дополнительных выплат и компенсаций).

Руслан Мавлиханов

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