Минздрав опроверг возможность предзаказа и покупки российской вакцины от короновируса

Кибермошенники пользуются ажиотажным интересом к теме вакцинации от коронавируса и используют ее для вирусных рассылок и создания фишинговых сайтов. В частности, зарубежным пользователям предлагают оформить предзаказ на российскую вакцину. В связи с этим Минздрав опроверг информацию о возможности приобрести препарат.

Минздрав России призвал граждан не пользоваться услугами индивидуальных предпринимателей и организаций, предлагающих вакцину на продажу или платную вакцинацию от COVID-19. «Это может повлечь как материальный ущерб, так и ущерб здоровью», – говорится в официальном заявлении на сайте ведомства. Ранее «Ъ» обнаружил массу фейковых доменов, на которых предлагают оформить предзаказ на вакцину со скидкой.

Создание фишингового сайта занимает считаные часы. Чтобы усыпить бдительность, они могут указывать элементы брендов, которым люди доверяют, или предлагать товары с огромной скидкой. Между тем в ближайшее время вакцина в свободную продажу не поступит, а ее распределением будет заниматься сам Минздрав.

«Все предложения о предзаказе и продаже вакцины для профилактики новой коронавирусной инфекции «Гам-КОВИД-Вак», разработанной НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Минздрава России, не соответствуют действительности и являются фейковыми, – заявил помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов. – Многочисленные объявления с предложением внести предоплату за вакцину носят мошеннический характер».

Екатерина Погонцева

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