В России началось испытание оксфордской вакцины от COVID-19

В России началось испытание вакцины ChAdOx1 Оксфордского университета и компании «АстраЗенека». Оно станет частью международного исследования иммуногенности и безопасности вакцины. Информация размещена в реестре Минздрава, выяснил «ФВ».

Исследование III фазы вакцины ChAdOx1 будет проходить в клинических центрах Москвы и Санкт-Петербурга. В России к испытанию планируют привлечь 150 взрослых участников. На этом этапе пройдет оценка безопасности и иммуногенности иммунобиологического препарата, который будет вводиться для профилактики новой коронавирусной инфекции COVID-19.

Вакцина Оксфордского университета и «АстраЗенека» является векторной. Сам вектор используется в качестве носителя нужной генетической информации для доставки внутрь клеток для последующего иммунного ответа.

Аналогично российской вакцине института Гамалеи, в качестве вектора в ChAdOx1 используется аденовирус, но не человека, а шимпанзе. Он не заражает людей, что позволяет решить проблему имеющегося иммунитета к вирусу, который использован в качестве вектора, или носителя. Вакцина ChAdOx1 используется в виде раствора для внутримышечного введения.

Оксфордский университет одним из первых приступил к клиническим исследованиям своей разработки против коронавируса, еще в апреле. Далее разработчик вступил в лицензионное соглашение с AstraZeneca, которое предполагает коммерциализацию и производство потенциальной вакцины.

О первых результатах исследований ученые отчитались к концу июля. Как следует из публикации в The Lancet, в испытании 1/2 фазы препарат показал приемлемый профиль безопасности и способность стимулировать иммунный ответ. Участие в этом этапе приняли 1077 добровольцев.

В мае разработка Оксфордского университета вошла в поздние фазы клинических испытаний. Тогда в них планировалось включить свыше 10 тыс. человек из Великобритании.

Как ранее сообщал «ФВ», AstraZeneca с июня обсуждала возможные поставки вакцины против коронавируса в Россию. В середине июля директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев объявил о том, что компания «Р-Фарм» достигла соглашения о полной локализации производства этого препарата в России.

Елена Воронина

Анастасия Теслина

pharmvestnik