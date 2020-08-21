Uber будет доставлять рецептурные препараты в США

Транспортная компания Uber, бизнес которой пострадал в период пандемии коронавирусной инфекции, стремится расширить рынок услуг и доставлять лекарства пациентам. Компания объявила о намерении организовать услугу по доставке лекарственных препаратов, в т.ч. рецептурных, совместно со стартапом NimbleRx, который уже сотрудничает в этой сфере с аптеками на всей территории США.

Компании планируют «опробовать» новый сервис в Далласе и Сиэтле с последующей экспансией в другие штаты Америки. Партнеры рассчитывают на то, что они смогут удовлетворить постоянно растущий спрос на доставку лекарств непосредственно потребителям, пишет Business Insider.

Как отметил основатель и исполнительный директор NimbleRx Талха Саттар, вместе с Uber Health компания сможет значительно расширить свои возможности по доставке населению жизненно необходимых товаров медицинского назначения, в т.ч. лекарственных средств.

Uber вышла на рынок доставки медицинской продукции в марте 2018 года, основав бизнес по транспортировке пациентов совместно с медицинскими компаниями и учреждениями. На рынке услуг по доставке лекарственных средств компания будет конкурировать с крупными аптечными сетями, в т.ч. Walgreens и CVS Pharmacy, которые уже создали аналогичные сервисы.

Илья Дугин

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