ФАС России разоблачила картель на рынке ортопедических изделий

ФАС России выявила картельный сговор на рынке ортопедических изделий. Шесть компаний, которые занимаются оптовыми поставками, устанавливали и поддерживали максимально высокую стоимость реализуемой продукции. К тем же розничным продавцам, которые пытались реализовать товар по цене ниже рекомендованной, применялись «санкции».

Федеральная антимонопольная служба признала ООО «Тривес Трейд», ООО «Медэксперт», ООО «Оптомед», ООО «Малтри», ООО «ОРТО» и ООО «Экотен» виновными в нарушении Закона о защите конкуренции при оптовой реализации ортопедических изделий. Они использовали онлайн-сервис, благодаря которому отслеживали цены не только у собственных покупателей, но и у фирм, приобретающих аналогичные товары у других поставщиков. К тем розничным продавцам, которые реализовывали продукцию по ценам ниже рекомендованных, применялись «санкции», сообщает пресс-служба ФАС. В чем именно заключались «санкции», ведомство не уточняет.

Сами компании не считают, что нарушили закон. Они настаивают на том, что установление рекомендованных цен и контроль за их соблюдением является примером обычного вертикального соглашения. Но у ФАС другое мнение на этот счет.

«Одно дело, когда одна компания с небольшой долей на конкурентном рынке пытается диктовать условия своим дистрибьюторам, и совсем другое дело, когда это делают шесть компаний-поставщиков, – пояснил начальник Управления по борьбе с картелями ФАС России Андрей Тенишев. – Подобные соглашения не могут быть признаны допустимыми, и ответчики будут привлечены к ответственности».

«Подобные действия влекут за собой не только административную ответственность в виде оборотных штрафов, но и уголовную для должностных лиц компаний, вступивших в сговор, – напомнил статс-секретарь, заместитель руководителя ФАС Андрей Цариковский. – В ближайшее время мы направим решение по делу в правоохранительные органы для принятия процессуальных решений».

Фото: Екатерина Погонцева

Екатерина Погонцева

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