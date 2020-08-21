ФАС России сообщила о создании двух новых подразделений ведомства

С 21 августа в ФАС России приступили к работе два вновь сформированных управления: социальной сферы, торговли и непроизводственных услуг, а также контроля здравоохранения. Это подчеркивает курс на усиление работы на социально значимых рынках, говорят в ведомстве.

Глава антимонопольного ведомства Игорь Артемьев подписал приказ о создании двух новых структурных подразделений и о назначении их руководителей. Надежда Шаравская возглавила Управление социальной сферы, торговли и непроизводственных услуг, а Елена Клостер — Управление контроля здравоохранения. Курировать работу обоих подразделений будет заместитель руководителя ФАС Тимофей Нижегородцев, сообщает пресс-служба ведомства.

«В новой роли мне предстоит отвечать за развитие конкуренции в сфере социальной политики, образования, культуры, науки, спорта, туризма, а также торговли и непроизводственных услуг», — рассказала Шаравская.

Надежда Шаравская работает в ФАС с 2008 года. До настоящего момента работала в должности заместителя начальника Управления контроля социальной сферы и торговли ФАС (с 2011 года).

Елена Клостер, выпускница Кемеровского государственного медицинского института, уже более 20 лет работает в антимонопольных органах. В частности, на протяжении шести лет Клостер возглавляла Хабаровское УФАС.

Екатерина Погонцева

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