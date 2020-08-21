Johnson & Johnson проведет третью фазу испытаний вакцины от COVID с участием 60 тысяч человек

Американская компания Johnson & Johnson подтвердила, что в сентябре начнет самое масштабное исследование поздней фазы потенциальной вакцины против коронавируса, пишет CNBC. По ожиданием J&J первые партии вакцины будут доступны для экстренного применения в начале 2021 года. По данным реестра ClinicalTrials.gov, а также официального представителя J&J, в международное испытание третьей фазы включат до 60 тыс. человек в возрасте 18 лет и старше. Указана и дата начала исследования – 5 сентября.

В ходе исследования участники будут получать одну дозу экспериментальной вакцины Ad26.COV2.S либо плацебо, указывается в реестре. Наблюдение будет продолжаться более двух лет.

Johnson & Johnson приступила к начальной фазе клинических испытаний в конце июля. Ранее Правительство США заключило с компанией контракт на сумму 1 млрд долл., по условиям которого она должна поставить 100 млн доз вакцины. Евросоюз пока завершил лишь предварительные переговоры касательно приобретения 200 млн доз Ad26.COV2.S.

Как сообщил заместитель директора Института Гамалеи Денис Логунов в ходе пресс-брифинга 20 августа, третья фаза исследований российской вакцины против коронавируса «Гам-КОВИД-Вак» будет включать порядка 40 тысяч человек и стартует на следующей неделе.

Первыми в США к клиническим исследованиям поздней фазы приступили компании Moderna и Pfizer. В каждое из испытаний планируется вовлечь 30 тыс. участников, которые будут получать две дозы экспериментального препарата либо плацебо.

В мире идет разработка свыше 160 кандидатов в вакцины против коронавируса, сообщает ВОЗ. Из них 30 уже находятся на этапе клинической оценки.

Анастасия Теслина

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