Bayer заплатит 1,6 млрд долларов за урегулирование претензий

Bayer согласился заплатить 1,6 млрд долл. в рамках урегулирования претензий в отношении имплантируемого контрацептива Essure в США. Компания рассчитывает урегулировать 90% исков.

Немецкий производитель лекарственных средств и химической продукции для сельского хозяйства – компания Bayer выплатит 1, 6 млрд долл в качестве урегулирования претензий в отношении имплантируемого контрацептива. Как отметили в Bayer, компания намерена урегулировать около 90% из 39 тыс. поданных против нее исков, связанных с опасностью применения противозачаточного имплантата Essure. Среди неблагоприятных эффектов изделия особо отмечают повышенный риск перфорации фаллопиевых труб и вероятность повреждения имплантата с последующим смещением его металлических частей, сообщает Reuters.

В заявлении Bayer говорится, что заключение соглашения не означает признание справедливости обвинений или ответственности.

В 2018 году Bayer объявил о выводе Essure из продажи в США, мотивировав это, однако, не проблемами безопасности изделия, а снижением объема продаж.

В июне компания уже выплатила 10,9 млрд долл. за урегулирование исков, в которых утверждалось, что производимый ею гербицид Roundup может вызывать развитие онкозаболеваний.

Илья Дугин

pharmvestnik