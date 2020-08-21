Применение вакцины от коронавируса проконтролируют через приложение

У каждой пробирки с вакциной от коронавируса будет QR-код, ее применение будет контролироваться через приложение, которое сейчас разрабатывается.

Каждой пробирке с вакциной от коронавируса будет присвоен QR-код, ее применение будет находиться под жесточайшим контролем с помощью приложения, которое сейчас разрабатывается. Об этом заявил замдиректора по научной работе Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи (НИЦЭМ) Денис Логунов на пресс-брифинге РФПИ и Института Гамалеи 20 августа.

«Каждая пробирка будет привязана к человеку, а человек – к приложению. Разрабатывается специальное приложение. Применение будет находиться под жесточайшем контролем», – сказал он.

По его словам, весь поток информации относительно применения вакцины будет собираться в регуляторных органах или на уровне департаментов здравоохранения регионов.

Елена Сидорова

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