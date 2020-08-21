Крупные фармкомпании проиграли тендеры по госзакупкам лекарств в Китае

Несколько крупных фармацевтических компаний, в т.ч. Merck & Co. (за пределами США и Канады – MSD), Novartis, Eli Lilly и Pfizer проиграли тендеры на поставку лекарственных средств в Китае по новой тендерной системе госзакупок, принятой в стране. Зарубежные и китайские компании вели борьбу за поставку на китайский рынок 56 наименований препаратов.

Компании уступили местным производителям, которые в ряде случаев сбивали цены на устоявшиеся препараты более чем на 90%. Eli Lilly потеряла контракт на препарат для лечения шизофрении «Зипрекса», а Pfizer – на средство для лечения эректильной дисфункции «Виагра», пишет FiercePharma.

Это уже третий раунд тендеров по новой программе, запущенной в 2018 году и направленной на экономию Китаем миллиардов долларов. Зарубежные и китайские компании боролись за контракты на 56 наименований лекарственных препаратов.

Изначально новая тендерная система предусматривала закупку лекарств для 11 крупных городов КНР. Впоследствии она была распространена на всю территорию страны, что создало угрозу потери доли Большой фармы на столь важном для компаний рынке.

До некоторого времени крупным компаниям удавалось поддерживать бизнес за счет больших скидок на свою продукцию.

Как отметил аналитик компании ICBC International Research Чжан ЛяЛинь, последние события показывают, что крупным фармпроизводителям нужно менять тактику и выводить с китайского рынка старые препараты, сосредоточив усилия на повышении рыночной доли новых лекарственных средств.

Илья Дугин

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