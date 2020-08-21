CureVac ведет переговоры с ЕС на поставку своей вакцины от COVID-19

Еврокомиссия и CureVac объявили о завершении первого раунда переговоров по поставке в страны Евросоюза минимум 225 млн доз потенциальной вакцины против COVID-19, которую разрабатывает компания. В ходе переговоров обсуждалась возможность покупки дополнительных 180 млн доз вакцины.

Немецкая биотехнологическая компания CureVac ведет переговоры с Евросоюзом на поставку своей вакцины в страны блока. Как отметили в CureVac, компания может приступить к крупномасштабным клиническим исследованиям вакцины в IV квартале 2020 года, основываясь на данных исследований, которые сейчас проводятся, пишет Reuters.

Помимо этого Еврокомиссия ведет аналогичные переговоры с компаниями Johnson & Johnson и Sanofi, а ранее подписала соглашение с AstraZeneca об авансовой закупке, по меньшей мере, 300 млн доз кандидатной вакцины, которую компания разрабатывает совместно с Оксфордским университетом. Официальные представители Евросоюза также подтвердили факт переговоров о поставках вакцин с американской Moderna и немецкой BioNtech, работающей над созданием вакцины в сотрудничестве с Pfizer.

Еврокомиссия планирует финансировать закупку вакцин за счет средств резервного фонда в размере 2,4 млрд долл.

Как ранее писал «ФВ», CureVac привлекла 213 млн долл. в рамках первого публичного размещения акций на Нью-Йоркской фондовой бирже 17 августа. Компания продала 13,33 млн акций по цене 16 долл. за бумагу. По состоянию на 20 августа акции CureVac подорожали на 222%.

Илья Дугин

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