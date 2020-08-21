Группа компаний «Биотэк» стала крупнейшим поставщиком лекарств от коронавируса

С июня 2020 года компания «Биотэк» обеспечила препаратами прямого антивирусного действия c МНН фавипиравир (ТН «Авифавир» и «Арепливир») более трехсот российских лечебных учреждений, специализирующихся на лечении новой коронавирусной инфекции.

Во всем мире ведется беспрецедентная борьба с коронавирусной инфекцией. Группа компаний «Биотэк» принимает активное участие в реализации комплексных мер по борьбе с распространением и лечением COVID-19, предпринимаемых Правительством Российской Федерации и органами здравоохранения.

С июня компания активно осуществляет поставки лекарственных препаратов с МНН фавипиравир, в частности препаратов «Авифавир» и «Арепливир», во все регионы, являясь крупнейшим российским поставщиком лекарственных препаратов для лечения коронавирусной инфекции.

Отгрузка препаратов за три месяца составила около 30 тысяч упаковок, было охвачено более трехсот лечебных учреждений, специализирующихся на лечении новой коронавирусной инфекции. Больше всего «Авифавира» и «Арепливира» поставлено в лечебные учреждения Свердловской, Кировской и Новгородской областей, Санкт-Петербурга и Камчатского края.

Фавипиравир был включен в седьмую версию временных методических рекомендаций по лечению COVID-19 Минздрава РФ «Профилактика, диагностика и лечение новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» от 03.06.2020 как одно из ключевых средств для применения в схемах лечения при среднетяжелых и тяжелых формах заболевания.

Один из главных приоритетов группы компаний «Биотэк» – оперативное и качественное обеспечение пациентов эффективными лекарственными средствами для терапии коронавирусной инфекции, что позволяет сократить сроки ее лечения и приводит к снижению нагрузки на систему здравоохранения.

По последним данным, группа компаний «Биотэк» входит в тройку самых быстро развивающихся фармацевтических компаний. В недавно опубликованном рейтинге DSM Group ГК «Биотэк» показала прирост в 29% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

Источник: ГК «Биотэк»

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