Как вакцинация может изменить ход пандемии COVID-19

Сокращение количества ежедневно выявляемых случаев заражения коронавирусом в России не отменяет выводов ВОЗ, фиксирующей глобальное развитие пандемии COVID-19 и возобновление в ряде стран роста числа инфицированных. Весь мир находится в поисках эффективных методов борьбы с этой угрозой. На прошедшей 18 августа при поддержке «Нацимбио» онлайн-дискуссии «Пандемия новой коронавирусной инфекции – мировой опыт и локальные инициативы» специалисты в области вирусологии и эпидемиологии разбирались в опыте преодоления прошлых эпидемий, особенностях нынешней пандемии, перспективах и эффективности вакцинации. Сокращение количества ежедневно выявляемых случаев заражения коронавирусом в России не отменяет выводов ВОЗ, фиксирующей глобальное развитие пандемии COVID-19 и возобновление в ряде стран роста числа инфицированных. Весь мир находится в поисках эффективных методов борьбы с этой угрозой. На прошедшей 18 августа при поддержке «Нацимбио» онлайн-дискуссии «Пандемия новой коронавирусной инфекции – мировой опыт и локальные инициативы» специалисты в области вирусологии и эпидемиологии разбирались в опыте преодоления прошлых эпидемий, особенностях нынешней пандемии, перспективах и эффективности вакцинации.

В России 11 августа зарегистрирована первая в мире вакцина от COVID-19, приближаются к этому этапу и некоторые другие разработчики иммунобиологических препаратов из числа международных фармкомпаний. Однако в ближайший год весомого эффекта от иммунопрофилактики новой коронавирусной инфекции ждать не приходится – в таком мнении сошлись эксперты, отвечавшие на вопрос модератора дискуссии главного редактора телеканала «Доктор» Эвелины Закамской о том, изменит ли вакцинация ход пандемии COVID-19. Чтобы влияние вакцинации было ощутимым, нужен охват примерно 50% населения всего мира, считает вирусолог, профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн. Многое, по его словам, зависит от результатов заключительной фазы испытаний вакцин и сознательности населения.

В ближайшее время не стоит ждать и того, что коронавирус изменится настолько, что перестанет быть опасным для человека. Это может произойти лишь спустя годы, а пока вторая волна пандемии COVID-19 неминуема, полагает Альтштейн. «Если вирус не изменится, определяющим будет поведение людей – насколько мы будем соблюдать меры предосторожности. Если мы будем их нарушать, то вместо вялотекущей эпидемии, как сейчас в Москве, могут произойти подъемы числа зараженных», – предостерег заведующий отделом Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Вадим Покровский.

Впрочем, не исключено, что изменение коронавируса все-таки произойдет. «Вирусу «невыгодно» вызывать тяжелую инфекцию, если это не способствует его распространению. Ведь когда человек сильно заболевает, его кладут в палату, изолируют. Также вирус пропадает, если человек умирает. А вот когда он заражает верхние дыхательные пути, вызывает сравнительно легкие инфекции и не поражает сосуды, легкие, перед ним открыты очень хорошие возможности. Так что, кто знает – может быть, через год-два нам и вакцина не понадобится», – заключает Анатолий Альтштейн.

Эксперт напомнил о случаях со вспышками эпидемий SARS и MERS в 2002 и 2012 годах, когда вирус оказался «недостаточно заразителен» и «рассосался». Разработчики тогда приступили к созданию вакцин, однако те не понадобились. В то же время прошлые эпидемические вспышки позволили много узнать о коронавирусах, благодаря чему стало возможно столь скорое создание вакцины от COVID-19 в России: Гам-Ковид-Вак, или Спутник V, была создана на основе разработанной в НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи вакцины против MERS. Но главный недостаток продуктов, нацеленных на профилактику MERS и SARS, – их недоказанная эпидемиологическая эффективность: действительно ли они защищают от заражения (вспышки прошли раньше, чем вакцины начали применяться), указывает Вадим Покровский.

В целом, заключает академик, вирус SARS-CoV-2 не представляет большую угрозу в сравнении с прошлыми эпидемиями. «Современное население настолько редко встречалось с инфекционными болезнями, что для него появление коронавируса стало трагедией», – сказал Покровский, напомнив о темпах распространения испанского гриппа, унесшего в 1918–1920 годах десятки миллионов жизней, и последствиях эпидемий ВИЧ и туберкулеза, поражающих преимущественно молодое население. COVID-19 на этом фоне не способен сильно повлиять на демографические показатели, потому что опасен смертельным исходом, в основном, для пожилых людей и мало опасен для детей.

Кроме того, современные технологии позволяют смоделировать если не появление определенного вируса, то предположить некоторые его свойства. Понимают и учитывают эти риски и регуляторы. В стратегии развития здравоохранения РФ на период 2025 года, утвержденной еще в 2019 году, в качестве угроз и вызовов национальной безопасности в сфере охраны здоровья граждан были обозначены «риски возникновения новых инфекций, вызываемых неизвестными патогенами, занос редких или ранее не встречавшихся на территории РФ инфекционных и паразитарных заболеваний, возникновение и распространение природно-очаговых инфекций, спонтанная зараженность возбудителями инфекций, возврат исчезнувших инфекций, преодоление микроорганизмами межвидовых барьеров», напомнил Вадим Покровский.

В случае возникновения такой угрозы, имеющиеся технологии позволяют достаточно быстро создавать вакцины против вирусов одного семейства, как это, например, было сделано при разработке Гам-Ковид-Вак – на базе аденовирусной платформы.

Прошедшая онлайн-дискуссия – первая в серии «Новый иммунитет: как пандемия изменит подходы к вакцинопрофилактике в России», трансляцию можно посмотреть в записи.

Второй вебинар пройдет 25 августа и будет посвящен особенностям прививочной кампании против гриппа в период пандемии. Участники обсудят реальность угрозы второй волны COVID-19, возможное влияние сочетанной циркуляции вирусов на здоровье человека, а также последствия ранней вакцинации против гриппа и усиленной работы по иммунопрофилактике. Регистрация продолжается.

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