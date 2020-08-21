Андрей Плутницкий возглавил Департамент проектной деятельности Минздрава

Руководитель Территориального органа (ТО) Росздравнадзора по Москве и Московской области Андрей Плутницкий перешел на работу в Министерство здравоохранения РФ на должность директора Департамента проектной деятельности. Ранее его временно возглавляла Алла Самойлова, в апреле возглавившая Росздравнадзор.

Врио главы московского ТО Росздравнадзора назначен Евгений Турянский. О кадровой перестановке Vademecum рассказали в самом надзорном органе.

Под руководством Андрея Плутницкого, отметили в ведомстве, в правоприменительную практику были введены новые инструменты, такие, например, как контрольная закупка услуг, лекарств и медизделий, организовано межведомственное взаимодействие с правоохранительными органами, выстроена информационная работа с пациентским сообществом и СМИ.

Департамент проектной деятельности Минздрава РФ был создан в апреле 2019 года для обеспечения контроля реализации нацпроектов и проектов министерства – ранее эти функции исполнял департамент мониторинга, анализа и стратегического развития здравоохранения. До назначения вице-губернатором Нижегородской области в феврале 2020 года департамент возглавлял Давид Мелик-Гусейнов, а потом временно, до апреля 2020 года, руководитель Росздравнадзора Алла Самойлова.

Андрей Плутницкий окончил Северо-Осетинскую государственную медицинскую академию в 2002 году. Начинал карьеру как медбрат отделения анестезиологии и реанимации в военном госпитале во Владикавказе, затем в 2003-2004 годах работал врачом-урологом в поликлинике №139 в Москве.

С 2004 по 2006 год он сменил различные должности в столичных ОАО «РОСНО-МС», ОАО МСК «Уралсиб», а в 2006 году был назначен начальником Управления здравоохранения Администрации Клинского муниципального района. Позже, с 2014 года, Плутницкий стал заместителем министра здравоохранения Московской области, а затем возглавил Территориальный орган Росздравнадзора по Москве и Московской области.

Во время работы Андрея Плутницкого в ТО Росздравнадзора в 2018 году России состоялась массовая проверка 1 257 действующих на тот момент в стране клиник пластической хирургии, из которых 280 находились на территории Москвы и Московской области. В 820 из всех проверенных медорганизаций служба зафиксировала более 3,2 тысячи различных нарушений.

«Медицина – та отрасль, где говорить со стопроцентной уверенностью о том, что не будет осложнений в проверенной нами клинике, невозможно», – комментировал Андрей Плутницкий итоги проверки в интервью Vademecum.

Фото: roszdravnadzor.gov.ru

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