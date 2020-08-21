COVID-19: на Урале начаты клинические исследования Триазавирина

Испытания продлятся до конца ноября — начала декабря 2020 года

Клинические исследования эффективности российского противовирусного препарата «Триазавирин» в лечении новой коронавирусной инфекции начались на базе городской больницы № 14 в Екатеринбурге, об этом сообщила ректор Уральского государственного медицинского университета (УГМУ) Ольга Ковтун.

«Губернатор дал поручение провести в Свердловской области клинические исследования по эффективности и безопасности «Триазавирина», и сегодня эти исследования начаты на базе городской клинической больницы № 14″, — сказала она, уточнив, что клинические испытания проверят эффективность препарата в борьбе с коронавирусом. В больнице будут обследовать 100 медицинских работников и 100 пациентов.

По словам Ковтун, испытания продлятся до конца ноября — начала декабря 2020 года.

МЫ, ЕСЛИ ПРОВЕДЕМ КЛИНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ, С ПОМОЩЬЮ МИНЗДРАВА РФ, ПРИ ЕГО ПОДДЕРЖКЕ, С ЕГО РАЗРЕШЕНИЯ СМОЖЕМ ВНЕСТИ ИЗМЕНЕНИЯ В ИНСТРУКЦИЮ, И, СКОРЕЕ ВСЕГО, ЭТОТ ПРЕПАРАТ ВОЙДЕТ В ПЕРЕЧЕНЬ КОРОНАВИРУСНЫХ ПРЕПАРАТОВ ПРИ ЛЕЧЕНИИ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ, — ОТМЕТИЛА РЕКТОР.

Ранее Ковтун сообщала о том, что по итогам проведения клинических испытаний до конца 2020 года будут представлены данные об эффективности «Триазавирина» в лечении нового коронавируса.

«Триазавирин» — российский противовирусный препарат прямого действия семейства азолоазинов. По заявлению разработчиков, он эффективен против 15 видов гриппа. Разработан учеными Уральского федерального университета, Института органического синтеза им. И. Я. Постовского УрО РАН и Научно-исследовательского института гриппа Минздрава России. Ранее также сообщалось, что препарат эффективен против РНК-вирусов, к группе которых относится и возбудитель коронавирусной инфекции.

gmpnews