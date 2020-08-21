Чтобы выиграть госконтракты в Китае, фармкомпании снижают цены на лекарства на 95%

Китайский рынок дженериков начинает концентрироваться вокруг нескольких крупных игроков

Производители лекарств снизили цены на 95%, дабы выиграть государственные контракты в рамках крупнейшего в Китае тендера по программе закупок лекарств, об этом сообщают государственные СМИ Китая.

По сообщению агентства Reuters, Пекин внедрил национальную схему, по которой мировые фармацевтические компании и китайские производители дженериков соперничают за поставку своей продукции в государственные медицинские учреждения.

В последнем раунде торгов по контрактам на общую сумму в сотни миллиардов юаней производители лекарств снизили цены в среднем на 53%, сообщает информагентство Синьхуа со ссылкой на предварительные результаты.

Речь идет о 55 наименований лекарств, что больше, чем в двух предыдущих раундах.

Продажи некоторых из лекарств, которые сейчас обозначены в тендере, в 2019 году смогли принести иностранным компаниям более 1 млрд долларов каждый, однако сегодня они сталкиваются с проблемами, связанными с дженериками, предлагаемыми местными производителями.

В их число входили препарат для лечения сердечных заболеваний Brilinta компании AstraZeneca Plc и лекарственное средство Eliquis для разжижения крови, совместно разработанный компаниями Pfizer Inc и Bristol Myers Squibb Co. Контракты на эти два вида лечения сейчас были выиграны китайскими компаниями, согласно предварительным результатам, опубликованным органами закупок.

«Иностранные компании, как правило, указывали более высокие цены на торгах и практически не получили никаких контрактов», — сказал аналитик ICBC International Research Чжан Цзялинь (Zhang Jialin).

По словам Чжана, более дорогие оригинальные лекарства по-прежнему имеют возможности на рынке, не охваченном национальной схемой закупок, благодаря их более высокой популярности среди пациентов и врачей по сравнению с более дешевыми дженериками.

Торги, проведенные 20 августа, также показали, что китайский рынок генерических препаратов начинает концентрироваться вокруг нескольких крупных игроков, добавил Чжан.

Так подразделения Шанхайского фармацевтического холдинга (Shanghai Pharmaceuticals Holding) выиграли тендеры на шесть продуктов, об этом говорится в заявлении компании.

«Для небольших компаний схема оптовых закупок может привести к значительным убыткам», — говорит Ван Юэ (Wang Yue), профессор Школы гуманитарных наук в области здравоохранения Пекинского университета.

«Многие компании на самом деле не имеют права вести переговоры с правительством, — сказал он. — Когда рынок меняется, например, когда растут затраты на рабочую силу и логистику, трудно поддерживать (низкие цены на лекарства)».

По большинству препаратов, обозначенных в торгах 20 августа, если бы одна компания выиграла тендер, она могла бы обеспечить до половины общего объема закупок в первый год. Если бы было как минимум четыре победителя, то 70-80% объема можно было бы разделить, так заявили органы по закупкам в официальном руководстве в прошлом месяце.

Фото с сайта www.drugdiscoverytrends.com

gmpnews