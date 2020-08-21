Заем ФРП позволит создать импортозамещающее производство лекарств от рака и ВИЧ

«Амедарт» будет выпускать 48 лекарственных средств, включая антикоагулянты, инсулины, средства для лечения почечной недостаточности и др.

Экспертный совет Фонда развития промышленности (ФРП) одобрил 6 займов для реализации проектов в Москве, Свердловской и Владимирской областях, а также в Хабаровском крае. Сумма займов от ФРП превысит 353,3 млн рублей, а общий бюджет реализации проектов – 1,1 млрд рублей.

Среди одобренных займов есть проекты напрямую относящиеся к фармацевтической отрасли, так московскому предприятию «Амедарт» одобрен заем на 100 млн рублей по флагманской программе ФРП «Проекты развития». Общий бюджет проекта составляет 609,7 млн рублей.

С помощью займа ФРП предприятие организует импортозамещающее производство противоопухолевых препаратов и средств для лечения ВИЧ-инфекции. Продукция компании заместит порядка 5% импорта аналогичных препаратов.

Всего в рамках проекта компания создаст высокотехнологичное фармацевтическое производство 48 лекарственных средств, включая препараты для терапии ретровирусной инфекции, антикоагулянты, инсулины, средства для лечения почечной недостаточности и противоопухолевые препараты.

В настоящее время все они входят в список ЖНВЛП и имеют импортные аналоги.

Основным преимуществом продуктов компании станет более низкая цена при аналогичном качестве.

Разработанные препараты будут производиться без использования запатентованных ранее полезных изобретений, что позволит компании продавать лекарственные средства сразу после получения регистрационных удостоверений и внесения лекарственных средства в Государственный реестр предельных отпускных цен.

«Амедарт» является резидентом особой экономической зоны, драйвера российской промышленности Москвы — «Технополис «Москва».

Кроме того, двум предприятиям — «СТ.-Медифарм» из Москвы и «Заводу Медсинтез» из Екатеринбурга — одобрены займы на 6 млн рублей и 5,2 млн рублей соответственно по специализированной программе «Маркировка лекарственных средств».

Напомним, что Фонд развития промышленности создан по инициативе Минпромторга России для модернизации российской промышленности, организации новых производств и обеспечения импортозамещения. Программы ФРП позволяют российским предприятиям получить доступ к льготному заемному финансированию, необходимому для запуска производств уникальных отечественных продуктов, а также аналогов передовых международных разработок. ФРП предоставляет займы под 1%, 3% и 5% годовых сроком до 7 лет в объеме от 5 до 750 млн рублей, стимулируя приток прямых инвестиций в реальный сектор экономики.

gmpnews