Все новинки «Квадрат-С» теперь доступны в PharmaSpace

Ассортимент российского производителя БАД и витаминов «Квадрат-С» появится на маркетплейсе прямых контактов и контрактов между фармпроизводителями и аптечными сетями PharmaSpace.

Для услуг поаптечной сборки и доставки продукции компании «Квадрат-С» будут задействованы мощности широко известного на фармрынке информационно-логистического оператора ГК «Сантэнс».

«Ни одна аптека сейчас не обходится в своем ассортименте без БАД и витаминов. Выполняя своевременную комплектацию заказов и их доставку, мы обеспечим аптечным сетям постоянное наличие данной категории товаров на аптечной полке и в первую очередь – ассортимента производителей, работающих через маркетплейс», – сообщил генеральный директор ГК «Сантэнс» Андрей Осипов.

«Наша компания видит большую перспективу в проекте PharmaSpace. Ведь это дает возможность доставить наши продукты до каждой аптеки, расширить количество клиентов. А аптечным сетям в свою очередь – получить возможность торговать качественными продуктами с высокой маржинальностью, не имея своего склада», – отметил руководитель «Квадрат-С» Олег Комаров.

«Компания «Квадрат-С» и лично Олег Комаров всегда были и остаются ориентированными на построение прямых, честных и эффективных взаимоотношений со всеми аптечными сетями страны. Я очень рад, что ведущие бренды компании теперь будут доступны всем аптечным сетям – участникам PharmaSpace», – подчеркнул генеральный директор управляющей компании «Лекарственная экосистема», оператора PharmaSpace, Герман Иноземцев.

Источник: ГК «Сантэнс»

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