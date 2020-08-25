Обвиненные в заключении картеля фармдистрибьюторы добились отмены решения УФАС

Фармдистрибьюторы «Фарма Софт» и «РТКС» отстояли в суде свою правоту. Арбитражный суд Пермского края пришел к выводу, что территориальный орган УФАС не предоставил убедительных доказательств заключения картеля. Эту позицию подтвердил и Семнадцатый арбитражный апелляционный суд, свидетельствуют материалы системы «Мой арбитр».

В декабре 2019 года Пермское УФАС признало ООО «Фарма Софт» и ООО «РТКС» участниками картеля и выдало им предписание, в котором указало на недопустимость заключения соглашений о поддержании цен на торгах и призвало «использовать собственную ценовую политику».

Фирмы успешно обжаловали его в суде. Арбитражный суд Пермского края согласился, что антимонопольный орган не доказал факт заключения картельного соглашения.

УФАС опротестовало решение в апелляционной инстанции. Оно настаивало на том, что фирмы подавали заявки на торги в один день, с разницей в несколько часов. Зачастую их файлы были очень похожи. В ходе самого аукциона они практически не торговались. Снижение цены от НМЦК составляло, как правило, 0,5%. И контракт с Минздравом Пермского края поочередно доставался то одной, то другой фирме. Этих доказательств, по мнению УФАС, достаточно, чтобы утверждать, что оба участника рынка действовали согласованно.

Однако суд эти доводы не принял во внимание. Во-первых, он указал на то, что подача заявок с небольшой разницей во времени абсолютно ничего не значит. Что касается схожести текстов заявок, установленной посредством хеширования, то у членов комиссии УФАС нет специального образования, чтобы использовать данный метод и делать подобные выводы. Ну а касательно поддержания цен на торгах — такое поведение хозяйствующих субъектов продиктовано соображениями экономической целесообразности.

Постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда вступило в законную силу, впрочем, у антимонопольного органа есть время до конца сентября для того, чтобы обжаловать судебный акт в кассационной инстанции.

Екатерина Погонцева

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