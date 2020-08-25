Мантуров: к концу года Россия будет выпускать в месяц до 2 млн доз вакцин от COVID-19

Российские фармпредприятия будут наращивать объемы производства вакцины от COVID-19 и должны выйти на показатели порядка 1,5 – 2 млн доз в месяц. До конца августа планируется выпустить около 30 тыс. доз вакцины.

Россия к концу года планирует выпускать 1,5–2 млн доз вакцины от коронавируса в месяц. Об этом сообщил глава Минпромторга России Денис Мантуров телеканалу «Звезда».

«Мы исходим из того, что в этом месяце будет наработка около 30 тысяч вакцин до конца августа. С сентября мы будем кратно наращивать объемы и должны выйти на производство порядка 1,5–2 миллионов доз в месяц, постепенно увеличивая объемы до 6 миллионов в месяц совокупно», – отметил он.

20 августа генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев сообщил на брифинге, что российскую вакцину для профилактики COVID-19 могут начать поставлять на внешние рынки в ноябре-декабре этого года. Он отметил, что сейчас Россия ведет переговоры с большим количеством стран по поводу производства российской вакцины за рубежом. Переговоры идут в том числе со странами Ближнего Востока, Латинской Америки и Азии. При этом он, в частности, выделил Индию, Бразилию, Корею и Кубу.

Фото: sputnikvaccine.com

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