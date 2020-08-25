«Р-Фарм» готовит свою версию ремдесивира против COVID-19

«Р-Фарм» проводит доклинические испытания и осенью планирует приступить к клиническим исследованиям безопасности и эффективности в терапии COVID-19 своей версии противовирусного препарата ремдесивир, сообщил Vademecum основной владелец «Р-Фарма» Алексей Репик. Оригинальный препарат, который производит американская фармкомпания Gilead, уже заказали для лечения новой коронавирусной инфекции в Европе и США. «Р-Фарм» проводит доклинические испытания и осенью планирует приступить к клиническим исследованиям безопасности и эффективности в терапии COVID-19 своей версии противовирусного препарата ремдесивир, сообщил Vademecum основной владелец «Р-Фарма» Алексей Репик. Оригинальный препарат, который производит американская фармкомпания Gilead, уже заказали для лечения новой коронавирусной инфекции в Европе и США.

В России оригинальный ремдесивир (Veklury) пока не зарегистрирован. Компания «Фармасинтез» в июне начала КИ III фазы своей версии этого лекраства. Глава компании Викрам Пуния говорил, что рассчитывает вывести препарат на рынок к сентябрю 2020 года и для этого обратится к Gilead за добровольной лицензией, если компания сама не зарегистрирует препарат раньше.

В мае препарат Gilead одобрен для экстренного применения в США, также выдано условное разрешение на его использование в Европе. Такое разрешение редмесивир получил первым из препаратов, предлагаемых для к применению в терапии COVID-19.

Несмотря на пока неоднозначные оценки эффективности ремдесивира в борьбе с коронавирусной инфекцией, власти США в июле закупили 500 тысяч курсов препарата, что составило почти трехмесячный объем его производства. В конце июля Еврокомиссия подписала контракт с Gilead на закупку объема ремдесивира, достаточного для лечения примерно 30 тысяч пациентов. Сумма контракта составила 63 млн евро.

В мае 2020 года Gilead подписала с пятью производителями дженериков из Индии и Пакистана неэксклюзивные лицензионные соглашения, разрешающие производить ремдесивир и распространять его в 127 странах. Из Восточной Европы и Центральной Азии в список попали Армения, Азербайджан, Республика Беларусь, Грузия, Казахстан, Кыргызстан, Молдавия, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, Украина. Россия в перечень не включена.

Ремдесивир — противовирусный препарат, который изначально испытывался от вируса Эбола, а также для лечения ближневосточного респираторного синдрома (MERS) и атипичной пневмонии SARS-COV, схожих по структуре РНК с коронавирусной инфекцией SARS-CoV-2.

Фото: pcr.news

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