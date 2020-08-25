Центр Чумакова проведет КИ своей вакцины от СOVID-19

Федеральный научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М. П. Чумакова завершил доклиническую фазу исследований и 23 августа подал заявку в Минздрав на проведение клинических испытаний вакцины от коронавирусной инфекции. Планируется, что в КИ примут участие более 3 тысяч человек. Федеральный научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М. П. Чумакова завершил доклиническую фазу исследований и 23 августа подал заявку в Минздрав на проведение клинических испытаний вакцины от коронавирусной инфекции. Планируется, что в КИ примут участие более 3 тысяч человек.

Результаты доклинических исследований вакцины центра показали формирование стойкого иммунного ответа, рассказали в центре.

«Мы направили в Министерство здравоохранения РФ все необходимые документы для проведения полноценных клинических испытаний вакцины против COVID-19. Ждем разрешения на их проведение и рассчитываем завершить клинические испытания в октябре текущего года», – говорит генеральный директор Центра Чумакова Айдар Ишмухаметов.

По его словам, после успешного завершения клинических исследований массовое производство вакцины можно будет развернуть уже в ноябре текущего года. Цельновирионная вакцина будет жидкая, в курсе вакцинации две инъекции с промежутком в 14 дней.

Ранее Ишмухаметов говорил, что окончание КИ и начало производства планируются только на январь 2021.

В России пока зарегистрирована только вакцина Гам-Ковид-Вак от НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи. Разработка ГНЦ «Вектор» Роспотребнадзора проходит II фазу КИ, на стадии доклиники остаются пока вакцины Санкт-Петербургского НИИ вакцин и сывороток, «Биокада», «Нанолека» и МГУ.