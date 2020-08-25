Власти США разрешили экстренное использование реконвалесцентной плазмы для лечения COVID-19

Управление по продуктам и лекарствам США (Food and Drug Administration, FDA) 23 августа выдало разрешение на экстренное применение (EUA) иммунизированной плазмы для лечения коронавирусной инфекции. Пока терапия не входит в стандартные схемы и может применяться только в экстренных ситуациях. Решение FDA основано на промежуточных результатах клинических испытаний, в которых приняло участие 20 тысяч пациентов. На данный момент в США лечение с помощью плазмы получило 70 тысяч человек. Управление по продуктам и лекарствам США (Food and Drug Administration, FDA) 23 августа выдало разрешение на экстренное применение (EUA) иммунизированной плазмы для лечения коронавирусной инфекции. Пока терапия не входит в стандартные схемы и может применяться только в экстренных ситуациях. Решение FDA основано на промежуточных результатах клинических испытаний, в которых приняло участие 20 тысяч пациентов. На данный момент в США лечение с помощью плазмы получило 70 тысяч человек.

Основываясь на имеющихся научных данных, министерство пришло к выводу, что подобная терапия может быть эффективна при лечении COVID-19: известные потенциальные преимущества перевешивают известные потенциальные риски. При этом клинические испытания продолжаются, чтобы окончательно подтвердить безопасность и эффективность подобной терапии.

«Промежуточные результаты исследований, проведенных в этом году, показывают, что плазма пациентов, выздоровевших от COVID-19, потенциально может помочь в лечении тех, кто страдает от последствий заражения этим ужасным вирусом», – заявил комиссар FDA Стивен Хан. – Сейчас продолжаются рандомизированные клинические испытания для изучения безопасности и эффективности реконвалесцентной плазмы для лечения пациентов, инфицированных новым коронавирусом».

Ранее FDA давало разрешение только на экстренное использование плазмы для лечения COVID-19 в исследовательских целях. В настоящее время в США проходят около 50 исследований, из них 38 на начальной стадии.

В Москве с начала апреля заготавливают плазму излечившихся от COVID-19 пациентов. Ее принимают в четырех медучреждениях: Центр крови им. О.К. Гаврилова, НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского, Городская больница №52, ГКБ им. М.П. Кончаловского в Зеленограде. К середине июля донорами стали 1 788 переболевших. «В наших стационарах уже более 760 пациентам были назначены переливания, почти 500 из них успешно побороли заболевание и выписались из больниц», – говорила тогда вице-мэр Москвы Анастасия Ракова.

Лечение COVID-19 плазмой исследуется также в Китае и Германии.