Catalent обеспечит производство субстанции для вакцины от COVID-19 компании AstraZeneca

Производство будет осуществляться на заводе Catalent по выпуску генной терапии

Компания Catalent Inc обеспечит производство субстанции для вакцины AZD1222 на основе аденовирусного вектора от COVID-19, совместно разрабатываемой компанией AstraZeneca и Оксфордским университетом. Производство будет осуществляться на заводе Catalent по изготовлению генной терапии, расположенном в городе Харманс (штат Мэриленд, США).

Catalent подготовит предприятие, расположенное недалеко от международного аэропорта Балтимор-Вашингтон, что позволит нескольким производственным линиям работать параллельно для производства лекарственной субстанции, начиная с конца третьего квартала 2020 года. Данное соглашение расширяет поддержку программы AZD1222 со стороны компании Catalent, когда было объявлено о том, что предприятие в Анагни (Италия) обеспечит крупномасштабное производство, а именно розлив, наполнение и упаковку препарата AZD1222.

В настоящее время кандидатная вакцина проходит клинические испытания.

По словам Manja Boerman, главы компании Catalent Cell & Gene Therapy, «Catalent имеет значительный опыт в производстве вирусных векторов. На флагманском участке компании по производству генной терапии есть возможность расширения поддержки программы компании AstraZeneca, не прекращая при этом обслуживание нынешних клиентов компании, использующих генную терапию.»

Производство в Хармансе расположено на площади 18 600 квадратных метров. Объект является одним из пяти предприятий генной терапии Catalent в Мэриленде, предоставляющих услуги в коммерческом масштабе, и располагает несколькими производственными комплексами, соответствующих стандарту GMP. Сеть Catalent Biologics также включает предприятия по производству и упаковке стерильных лекарственных препаратов в Анагни (Италия), Брюсселе (Бельгия) и Блумингтоне (штат Индиана, США), а также дополнительные предприятия в Европе и США по производству белков, клеточной терапии и аналитическим услугам в области биологических препаратов.

gmpnews