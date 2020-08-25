Италия начала испытания на добровольцах своей вакцины против коронавируса

Испытания вакцины GRAd-COV2 пройдут с участием 90 человек в возрасте от 18 до 85 лет

Римский институт Ладзаро Спалланцани (Lazzaro Spallanzani) и университетская больница GB Rossi в Вероне в течение ближайших недель проведут испытания вакцины от COVID-19 на 90 добровольцах. В Италии надеются, что разрабатываемый препарат будет доступен к весне следующего года.

Франческо Вайа (Francesco Vaia), директор по здравоохранению больницы в Спалланцани, сообщил агентству Reuters, что первый доброволец будет находиться под наблюдением в течение четырех часов, после чего его отпустят домой, где он будет находиться под наблюдением в течение 12 недель.

«Мы посмотрим, вызывает ли препарат какие-либо побочные эффекты и вырабатывает ли он нейтрализующие антитела», — говорит Франческо, добавляя, что вторая фаза испытаний будет проходить в странах с более высоким уровнем распространения коронавирусной инфекции, таких как Мексика и Бразилия.

Потенциальная вакцина, получившая название GRAd-COV2, была разработана биотехнологической компанией ReiThera, базирующейся в Риме. В заявлении региона Лацио, расположенного вокруг итальянской столицы, говорится, что испытания ранней стадии, в том числе на животных, дали положительные результаты.

gmpnews