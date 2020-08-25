ВОЗ запросила информацию о безопасности и эффективности вакцины Спутник V

Центр им. Гамалеи подал документы в Минздрав на проведение пострегистрационных исследований препарата

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обсуждает с российскими властями разработанную в РФ вакцину. Об этом 24 августа заявила на брифинге главный научный сотрудник ВОЗ Сумья Сваминатан.

МЫ НАХОДИМСЯ В ДИАЛОГЕ С РОССИЙСКИМИ ВЛАСТЯМИ И ЗАПРОСИЛИ ИНФОРМАЦИЮ ОТНОСИТЕЛЬНО БЕЗОПАСНОСТИ И ЭФФЕКТИВНОСТИ, — ОТМЕТИЛА ОНА.

По словам Сваминатан, крайне важной является третья фаза клинических испытаний вакцины, которая в настоящее время продолжается.

По словам директора Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александра Гинцбурга, предприятие подало в Минздрав России документы для получения разрешения на проведение пострегистрационных исследований вакцины от COVID-19, но пока не получил ответа.

«В пятницу (прим. ред. — 21 августа) подали соответствующие документы утром в Минздрав для получения разрешения на пострегистрационные испытания в Москве. Обещали в течение суток-двух рассмотреть как приоритетный документ. Но пока что ответа нет, — сказал он. — С момента получения от Минздрава разрешения, неделя, максимум десять дней должно пройти, чтобы начать исследования».

gmpnews