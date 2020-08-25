Takeda продает фонду Blackstone бизнес товаров для здравоохранения за $2,3 млрд

Ожидается, что сделка завершится к концу марта 2021 года

Японская компания Takeda Pharmaceutical Company Limited объявила о продаже своей дочерней компании Takeda Consumer Healthcare Company Limited, специализирующейся на потребительских товарах в области здравоохранения, главным образом в Японии, компании Oscar A-Co KK, которая контролируется фондами, управляемыми The Blackstone Group Inc. и ее аффилированными компаниями на общую сумму 242 млрд японских иен ($2,3 млрд). Ожидается, что сделка завершится к концу марта 2021 года.

Данная сделка является для Takeda («Такеда») очередным этапом переориентирования всего бизнеса и сокращения долга после приобретения компании Shire за $59 млрд.

Портфель, который будет продан Blackstone, включает в себя различные безрецептурные лекарственные средства и товары медицинского назначения, которые принесли доход в размере более 60 млрд иен в 2019 году. Среди сильных региональных брендов обозначены — Alinamin (самый продаваемый продукт и первый в Японии препарат с витамином В1), Benza (средство от простуды). Blackstone намерен развивать бизнес вместе с нынешним руководством Takeda Consumer Healthcare и продолжать нанимать на работу своих сотрудников.

Кристоф Вебер (Christophe Weber), президент и главный исполнительный директор компании Takeda, сказал: «Сегодняшняя сделка предоставит компании Takeda Consumer Healthcare право собственности, ресурсы и направление для дальнейшего процветания и удовлетворения потребностей клиентов, одновременно с дальнейшим усилением стратегии и приверженности компании Takeda финансовой дисциплине и преобразованием науки в лекарства, меняющих жизнь людей».

Напомним, что компания «Такеда» намерена сосредоточиться на пяти ключевых направлениях бизнеса — гастроэнтерология, редкие заболевания, плазменная терапия, онкология и неврология.

Бизнес-подразделение потребительских товаров для здравоохранения «Такеда» был создан в качестве отдельной компании в апреле 2017 года.

В 2020 году Takeda уже продала три актива в Азиатско-Тихоокеанском регионе, Европе и Латинской Америке. В июне Takeda согласилась продать компании Celltrion портфель активов за $278 млн; в апреле было объявлено о продаже продуктов в Европе компании Orifarm Group за $670 млн, включая две производственных площадки в Дании и Польше; а в марте Takeda объявила о продаже своих продуктов в Латинской Америке компании Hypera Pharma за $825 млн.

gmpnews