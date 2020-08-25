GlaxoSmithKline может сократить до 60 рабочих мест на заводе в Великобритании

Всего на предприятии работает около 325 человек

В последние месяцы британская GlaxoSmithKline (GSK) работала над трансформацией своего производства антибиотиков и недавно было подтверждено сокращение сотрудников на заводе в Ирвине (Великобритания), поскольку компания отказывается от производства ключевого ингредиента для антибиотиков.

Британский производитель лекарств, проанализировав цепочку поставок, решил изменить некоторые из производственных операций, в частности, отказавшись от производства активного фармацевтического ингредиента 6-АПК (6-аминопеницилановая кислота).

По данным Irvine Times, под угрозой сокращения могут оказаться до 60 рабочих мест. Всего на предприятии работает около 325 человек.

ХОТЯ МЫ ПРОДОЛЖИМ ПРОИЗВОДСТВО КЛАВУЛАНОВОЙ КИСЛОТЫ, МЫ БОЛЬШЕ НЕ БУДЕМ ПРОИЗВОДИТЬ 6-АПК НА МЕСТЕ, ВМЕСТО ЭТОГО БУДЕМ ЗАКУПАТЬ ЕЕ У ПРОВЕРЕННЫХ ПОСТАВЩИКОВ.

«Мы сохраняем приверженность производству препарата Augmentin и нашему предприятию в Ирвине, которое уже почти 50 лет играет ключевую роль в поставках активных фармацевтических ингредиентов для антибиотиков GSK», — говорится в сообщении.

В марте фармацевтический гигант нанял финансовых консультантов, чтобы помочь ему реорганизовать портфель цефалоспоринов, который включает в себя Zinnat и Fortum. Ранее, в 2017 году, GSK не удалось избавиться от этих цефалоспориновых продуктов.

Компания начала покупать бренды среди других производителей антибиотиков и венчурных фондов. При годовом доходе около 200 млн долларов лекарства могут принести пару сотен миллионов.

Предлагаемые GSK антибиотики включают Augmentin, а также gepotidacin (экспериментальный препарат, принадлежащий новому классу бактериальных ингибиторов топоизомеразы триазааценафтилена, который GSK перевел в третью фазу испытаний в отношении инфекций мочевыводящих путей и гонореи).

gmpnews