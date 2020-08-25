Китай одобрил испытания вакцины от COVID-19, созданной с использованием клеток насекомых

Вакцина была протестирована на обезьянах и других животных

Первая в Китае рекомбинантная вакцина против коронавируса, белки для которой были получены с использование клеток насекомых, одобрена Национальным управлением по лекарственным средствам (National Medical Products Administration) для проведения клинических испытаний.

Вакцина была протестирована на обезьянах и других животных и, как было установлено, обладает хорошим защитным эффектом от SARS-CoV-2, без явных побочных эффектов. Как сообщает Chinanews.com, эта технология позволит быстро вывести вакцину на рынок с массовым производством.

В разработанной Государственной ключевой биолабораторией Сычуаньского университета в Чэнду вакцине, клетки насекомых используются в качестве «фабрики» для производства высококачественных рекомбинантных белков.

Безопасность использования клеток насекомых для производства рекомбинантных белковых препаратов была успешно продемонстрирована при разработке вакцин от рака шейки матки и гриппа в Европе и США.

В данный момент Китай работает над 8-ю вакцинами против коронавируса, которые находятся на разных стадиях клинических испытаний.

В апреле этого года была создана новая компания, которая планирует и проектирует линию по производству вакцин с годовым объемом производства более 100 млн доз.

Ранее сообщалось, что китайская инактивированная вакцина вступила в 3-ю фазу клинических испытаний в Перу. За два месяца до этого, вакцина от COVID-19 получила одобрение на клинические испытания 3-й фазы в Объединенных Арабских Эмиратах.

Эксперты полагают, что когда вакцина будет доступна, Китай предоставит препарат в первую очередь странам, которые сотрудничали с ним в клинических испытаниях, за определенную плату или передаст вакцины безвозмездно.

gmpnews