Армине Даниелян: «Мы обеспечиваем доходность по каждой товарной позиции»

Группа компаний «Эркафарм», под управлением которой находится несколько крупных аптечных сетей, уже давно осуществляет реализацию препаратов под собственными торговыми марками. Какие преимущества это дает продавцам и покупателям, нам рассказала коммерческий директор Группы компаний «Эркафарм» Армине ДАНИЕЛЯН.

— Почему возникла идея выпускать препараты под собственной торговой маркой компании? Что это дает аптекам?

— Собственные торговые марки (СТМ) — серьезное конкурентное преимущество для любого ритейла. Во-первых, это позволяет дифференцировать ассортимент. Во-вторых, продукция не зависит от рынка розничных цен. И наконец, сеть сама управляет категорией и себестоимостью. Продажа СТМ является одним из серьезных инструментов увеличения доходной части аптек на фоне роста конкуренции, снижения трафика и падения покупательной способности населения.

У нас нет задачи заместить ассортимент нашими лекарствами: именно баланс между продажей брендов и СТМ увеличивает доходность категории.

Если говорить о цифрах по Группе компаний «Эркафарм», то во втором квартале доля СТМ составила 11,9% в товарообороте и 38% в валовой прибыли.

— Расскажите о препаратах, которые выходят под вашими брендами?

— У нас нет случайных позиций, весь ассортимент разделен на кластеры по потребностям клиента. Мы оцениваем оборот категории, скорость оборачиваемости, потенциал доходности на единицу. И только после этого объявляем конкурс на производство. На текущий момент мы производим СТМ практически в каждой товарной категории, а с 2019 года запустили собственные бренды лекарств.

— Вы планируете расширение линейки препаратов под вашими брендами? Расскажите об этом подробнее.

— Сейчас ассортимент СТМ в категориях парафармации включает 1100 наименований. Это самостоятельные бренды со своим дизайном и неймингом: 34 товарные категории, включая БАД, средства по уходу за больными, за полостью рта, личной гигиены, косметику и др. Мы полностью заменили СТМ в категории ватно-бумажной продукции, серьезно подготовились к летнему сезону, расширив ассортимент репеллентов, солнцезащитную линейку, пластыри и т.д. В планах расширение БАД дорогого сегмента, категории масс-маркет косметики, наружных средств. Всего 76 наименований в 12 категориях.

Мы предоставляем полный сервис и поддержку продаж: фиксируем договорную себестоимость, оказываем логистические услуги, обучаем персонал.

В прошлом году мы запустили СТМ в категории лекарственных средств. В линейке 38 брендов, включая зонтичный бренд «Эркафарм», который объединит более 250 наименований небрендозависимых лекарств в низкой и средней ценовой категории (сосудосуживающие капли, седативные средства, антисептики, настойки, активированный уголь и пр.). На регистрации находятся еще 300 позиций СТМ.

Ряд позиций уже доступны в аптеках и с первого дня пользуются повышенным спросом у покупателей. Ожидаем, что оборот СТМ лекарственных средств к концу года превысит 1 млрд руб.

Выпуск лекарства утверждается только на производствах, поддерживающих стандарт GMP.

— Расскажите о производителях, с которыми вы сотрудничаете. Может ли ваша компания гарантировать качество препаратов?

— У нас более ста поставщиков СТМ. Это как российские, так и иностранные производители. По каждой позиции проводится тендер. В среднем в рамках одного конкурса поступает 60 коммерческих предложений от крупнейших производственных площадок. Выпуск лекарства утверждается только на производствах, поддерживающих стандарт GMP.

Мы обязательно сдаем на анализ в специальные лаборатории пробные партии. Все рецептуры и требования зафиксированы в договорах поставки, то есть поставщик несет полную ответственность за качество до конца срока годности товара.

— Вы планируете сотрудничество с другими аптечными сетями. Что получат потенциальные партнеры от реализации препаратов под вашими торговыми марками?

— У нас много запросов на поставки СТМ. Так как это наше конкурентное преимущество, мы тщательно подходим к выбору парт­неров, определив ряд требований и ограничений. Например, нам важно отсутствие территориального пересечения, соблюдение контрагентом минимальной розничной цены на препарат. Со своей стороны мы предоставляем полный сервис и поддержку продаж: фиксируем договорную себестоимость, оказываем логистические услуги, обучаем персонал, включая дистанционный формат, помогаем с мерчандайзингом и правильным позиционированием товаров на полке, организуем трейд-мероприятия. Используя наш опыт и экспертизу, мы обеспечиваем доходность по каждой товарной позиции, что способствует росту категории в целом. У нас нет задачи заместить ассортимент нашими лекарствами: именно баланс между продажей брендов и СТМ увеличивает доходность категории.

— Какие планы у компании по дальнейшему продвижению и развитию СТМ?

— Мы видим потенциал дальнейшего роста СТМ в сети. Безусловно, будем расширять ассортимент зонтичного бренда «Эркафарм» и работать с сотрудниками аптек. Успех продаж СТМ во многом зависит от знаний первостольников и их мотивации. План, который мы себе ставим до конца 2020 года с учетом всех запусков, — это выручка 4,6 млрд руб. по товарам под собственной торговой маркой и доля не менее 39% в валовой прибыли.

Источник: ГК «Эркафарм»

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