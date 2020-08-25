AstraZeneca опровергла слухи об одобрении вакцины от COVID-19 для экстренного применения в США

AstraZeneca не подтверждает информацию о переговорах с Правительством США об одобрении ее кандидатной вакцины против COVID-19 для экстренного применения. В настоящее время вакцина проходит завершающие стадии клинических исследований в нескольких странах мира, в т.ч. Великобритании и США. Результаты ожидаются к концу осени.

Шведско-британская фармацевтическая компания AstraZeneca опровергла опубликованную ранее газетой The Financial Times со ссылкой на анонимные источники информацию о том, что администрация Президента США рассматривает возможность разрешения для экстренного применения вакцины против коронавирусной инфекции, которую компания разрабатывает совместно с Оксфордским университетом, пишет Fortune.

По информации газеты, решение будет принято в случае успеха III фазы клинических исследований в Великобритании с участием около 10 тыс. человек, результаты которых ожидаются в начале сентября 2020 года. В заявлении AstraZeneca отмечается, что компания не обсуждала какую-либо форму регистрации своей вакцины в США и что об этом вообще говорить пока рано. Несмотря на отрицание факта переговоров с американскими властями акции компании подорожали на 3,7%.

Ранее в FDA отмечали, что любая вакцина до получения лицензии должна показать эффективность в процессе клинических исследований с участием не менее 30 тыс. человек. AstraZeneca уже приступает к подобным исследованиям в США и планирует получить результаты до конца осени.

Президент США неоднократно заявлял о своем желании получить одобренную вакцину до президентских выборов 3 ноября. Это могло бы повысить его шансы на переизбрание на новый срок.

Илья Дугин

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