Предприниматели отказываются от маркированных препаратов AstraZeneca опровергла слухи об одобрении вакцины от COVID-19 для экстренного применения в США » Производители и сети не намерены отказываться от маркетинговых контрактов Маркетинговые контракты, которые сейчас являются основным финансовым инструментом взаимодействия производителей и аптечных сетей, не нравятся регуляторам. Депутаты Госдумы продолжают отстаивать инициативу их ограничения. Однако игроки рынка заявляют, что регулировать то, что хорошо работает, не нужно. Об этом они рассказали в ходе первой офлайн-конференции «PROекции будущего», которая состоялась в Московском гольфклубе. 20 августа состоялась первая дискуссионная встреча крупнейших игроков фармрынка, организованная ГК «Бионика» и «Фармацевтическим вестником» под единым брендом «PROекции будущего» на тему «Маркетинговые контракты в режиме форсмажора: как сохранить баланс в отношениях аптечных сетей и производителей». «ФВ» благодарит компанию «Северная звезда», которая выступила спонсором мероприятия. «Фармвестник» собрал самые яркие цитаты экспертов. О маркетинговых контрактах без купюр Владелец и генеральный директор аптечной сети «Неофарм» Евгений Нифантьев «Я не понимаю, зачем ломать то, что реально хорошо работает» «Мой прогноз, что если это все сойдется в одной точке, то на фармацевтическом рынке реально может наступить определенный коллапс. И мне бы хотелось знать все-таки, кто за это будет нести ответственность» Генеральный директор УК «Аптечные традиции» Дмитрий Руцкой «Та волна, которая в последнее время поднялась с этими контрактами, я считаю, это деятельность иностранных компаний, которые начали терять существенную долю российского рынка. Потому что начали очень хорошо развиваться наши российские компании» «Наша фармотрасль прекрасная, абсолютно конкурентная. Супер-мега конкурентная, свободная, куча игроков. И постоянно кто-то пытается подрегулировать» «Почему мы хотим забрать бюджет нашей фармы и перевести его в СМИ, в онлайн и в другие методы продвижения?» Исполнительный директор фармацевтической компании «Озон Хэлскеа» Андрей Горшков «Лекарства — это сложные продукты, а потребители не являются экспертами. Если колбасу мы покупаем в магазине, то можем ее попробовать и на вкус сами быть экспертами для себя. С лекарством это не пройдет» «Ограничения не работают, да. Рынок — это же капитализм, вода дырочку найдет и деньги дотекут» Генеральный директор ГК «Промомед» Андрей Младенцев «Если маркетинговые договора запретят, наверное, другой способ будет, чтобы препараты фармкомпании просто лежали на полке — это самое главное. Потому что, если препараты не лежат на полке, тогда потребители их не купят никогда» «Все надеются, что народ, если плохо болел, он свое доболеет и контракты выполнятся» Основатель и председатель Правления Группы компаний «Бионика» Юрий Крестинский «Поверьте мне, как только то, за что мы бьемся — а именно всеобщее лекарственное обеспечение — будет внедрено, маркетинговые контракты значительно уменьшатся по своему объему и уйдут сами собой. Основным каналом маркетинга станут протоколы лечения и назначения соответствующих препаратов, где возможностей выбора останется гораздо меньше» Коммерческий директор STADA Игорь Бахметьев «Давление на потребителя всегда есть, было и будет. Потому что в любом виде оно — давление. Потому что врач тоже давит на пациента, и производители на эту мельницу льют воду» Исполнительный директор Российской ассоциации аптечных сетей Нелли Игнатьева «Уйдут от нас фармацевты и будут уходить из аптек. Почему? Потому что свои ведут войну против своих» 17-18 сентября в Сочи мы продолжим с игроками рынка откровенный разговор на традиционной конференции «ФВ» «Стресс-тест для фармотрасли 2020: кризис или шаг вперед?». Старт всеобщей маркировки, легализация дистанционной торговли и ужесточение финансовых взаимоотношений участников товаропроводящей цепочки. То, что так долго и вдумчиво обсуждали представители фармотрасли, свершилось в одночасье. Но готов ли к этому рынок? Хотите принять участие в этой дискусии и узнать о новых трендах, которые уже закладывают в свои стратегии на будущее компании-лидеры? Принять участие Фото: Игорь Чунусов Руслан Мавлиханов

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